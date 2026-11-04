🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Healthineers AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Healthineers

    Umbau im Aufsichtsrat von Healthineers - Siemens-Manager gehen

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Busch und Bienert scheiden aus dem Aufsichtsrat
    • Siemens plant Abspaltung von 30 Prozent der Anteile
    • Umbau soll Expertise und Eigenständigkeit stärken
    Umbau im Aufsichtsrat von Healthineers - Siemens-Manager gehen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ERLANGEN (dpa-AFX) - Beim Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers kommt es zu einem größeren Stühlerücken im Aufsichtsrat. So werden die beiden Siemens-Manager Roland Busch sowie Veronika Bienert aus dem Gremium ausscheiden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Erlangen mit. Siemens hatte diesen Schritt bereits angekündigt. Während das Mandat von Finanzvorständin Bienert zur Hauptversammlung 2027 auslaufen werde, lege Konzernchef Busch wie bereits bekannt sein Amt vorzeitig nieder.

    Siemens hatte angekündigt, sich sukzessive von seiner Mehrheitsbeteiligung an Healthineers trennen zu wollen. So sollen die Aktionäre beider Unternehmen auf den Hauptversammlungen im kommenden Jahr darüber abstimmen. Der Münchner Konzern strebt mittelfristig eine reine Finanzbeteiligung an. Früheren Angaben zufolge sollen in einem ersten Schritt 30 Prozent an Siemens Healthineers mittels einer Abspaltung abgegeben werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DHL (Deutsche Post)!
    Long
    55,28€
    Basispreis
    0,57
    Ask
    × 14,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    64,50€
    Basispreis
    0,42
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Mandate von Marion Helmes und Karl-Heinz Streibich sollen ebenfalls zur Hauptversammlung auslaufen. Neu in den Aufsichtsrat einziehen sollen Melanie Kreis, Finanzchefin der DHL Group , Heyo Kroemer, Vorstandsvorsitzender der Charité - Universitätsmedizin Berlin, Jonathan Lewin, M.D., Department of Radiology and Imaging Sciences der Emory University School of Medicine, und Pascale Witz, Aufsichtsratsmitglied mehrerer Unternehmen der Gesundheitsbranche, darunter Fresenius Medical Care .

    Ziel der Umbesetzung sei es, die klinische und finanzielle Expertise des Gremiums weiter zu stärken und zugleich der künftigen, größeren Eigenständigkeit von Siemens Healthineers Rechnung zu tragen, erklärte das Unternehmen. Zur Wiederwahl vorgeschlagen werden der frühere Siemens-Finanzvorstand Ralf P. Thomas, der dem Gremium vorsitzt, und Siemens-Vorstandsmitglied Peter Körte. Körte wäre damit der einzig verbleibende noch aktive Siemens-Vertreter im Aufsichtsrat. Damit soll Stabilität und Kontinuität gewährleistet werden./nas/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 60,38 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 16:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von -12,56 %/+27,80 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Siemens Healthineers - SHL100 - DE000SHL1006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Healthineers. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Umbau im Aufsichtsrat von Healthineers - Siemens-Manager gehen Beim Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers kommt es zu einem größeren Stühlerücken im Aufsichtsrat. So werden die beiden Siemens-Manager Roland Busch sowie Veronika Bienert aus dem Gremium ausscheiden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     