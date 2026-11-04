Umbau im Aufsichtsrat von Healthineers - Siemens-Manager gehen

Siemens hatte angekündigt, sich sukzessive von seiner Mehrheitsbeteiligung an Healthineers trennen zu wollen. So sollen die Aktionäre beider Unternehmen auf den Hauptversammlungen im kommenden Jahr darüber abstimmen. Der Münchner Konzern strebt mittelfristig eine reine Finanzbeteiligung an. Früheren Angaben zufolge sollen in einem ersten Schritt 30 Prozent an Siemens Healthineers mittels einer Abspaltung abgegeben werden.

ERLANGEN (dpa-AFX) - Beim Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers kommt es zu einem größeren Stühlerücken im Aufsichtsrat. So werden die beiden Siemens-Manager Roland Busch sowie Veronika Bienert aus dem Gremium ausscheiden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Erlangen mit. Siemens hatte diesen Schritt bereits angekündigt. Während das Mandat von Finanzvorständin Bienert zur Hauptversammlung 2027 auslaufen werde, lege Konzernchef Busch wie bereits bekannt sein Amt vorzeitig nieder.

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Die Mandate von Marion Helmes und Karl-Heinz Streibich sollen ebenfalls zur Hauptversammlung auslaufen. Neu in den Aufsichtsrat einziehen sollen Melanie Kreis, Finanzchefin der DHL Group , Heyo Kroemer, Vorstandsvorsitzender der Charité - Universitätsmedizin Berlin, Jonathan Lewin, M.D., Department of Radiology and Imaging Sciences der Emory University School of Medicine, und Pascale Witz, Aufsichtsratsmitglied mehrerer Unternehmen der Gesundheitsbranche, darunter Fresenius Medical Care .

Ziel der Umbesetzung sei es, die klinische und finanzielle Expertise des Gremiums weiter zu stärken und zugleich der künftigen, größeren Eigenständigkeit von Siemens Healthineers Rechnung zu tragen, erklärte das Unternehmen. Zur Wiederwahl vorgeschlagen werden der frühere Siemens-Finanzvorstand Ralf P. Thomas, der dem Gremium vorsitzt, und Siemens-Vorstandsmitglied Peter Körte. Körte wäre damit der einzig verbleibende noch aktive Siemens-Vertreter im Aufsichtsrat. Damit soll Stabilität und Kontinuität gewährleistet werden./nas/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 60,38 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 16:08 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3300 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von -12,56 %/+27,80 % bedeutet.



