Umbau im Aufsichtsrat von Healthineers - Siemens-Manager gehen
- Busch und Bienert scheiden aus dem Aufsichtsrat
- Siemens plant Abspaltung von 30 Prozent der Anteile
- Umbau soll Expertise und Eigenständigkeit stärken
ERLANGEN (dpa-AFX) - Beim Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers kommt es zu einem größeren Stühlerücken im Aufsichtsrat. So werden die beiden Siemens-Manager Roland Busch sowie Veronika Bienert aus dem Gremium ausscheiden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Erlangen mit. Siemens hatte diesen Schritt bereits angekündigt. Während das Mandat von Finanzvorständin Bienert zur Hauptversammlung 2027 auslaufen werde, lege Konzernchef Busch wie bereits bekannt sein Amt vorzeitig nieder.
Siemens hatte angekündigt, sich sukzessive von seiner Mehrheitsbeteiligung an Healthineers trennen zu wollen. So sollen die Aktionäre beider Unternehmen auf den Hauptversammlungen im kommenden Jahr darüber abstimmen. Der Münchner Konzern strebt mittelfristig eine reine Finanzbeteiligung an. Früheren Angaben zufolge sollen in einem ersten Schritt 30 Prozent an Siemens Healthineers mittels einer Abspaltung abgegeben werden.
Die Mandate von Marion Helmes und Karl-Heinz Streibich sollen ebenfalls zur Hauptversammlung auslaufen. Neu in den Aufsichtsrat einziehen sollen Melanie Kreis, Finanzchefin der DHL Group , Heyo Kroemer, Vorstandsvorsitzender der Charité - Universitätsmedizin Berlin, Jonathan Lewin, M.D., Department of Radiology and Imaging Sciences der Emory University School of Medicine, und Pascale Witz, Aufsichtsratsmitglied mehrerer Unternehmen der Gesundheitsbranche, darunter Fresenius Medical Care .
Ziel der Umbesetzung sei es, die klinische und finanzielle Expertise des Gremiums weiter zu stärken und zugleich der künftigen, größeren Eigenständigkeit von Siemens Healthineers Rechnung zu tragen, erklärte das Unternehmen. Zur Wiederwahl vorgeschlagen werden der frühere Siemens-Finanzvorstand Ralf P. Thomas, der dem Gremium vorsitzt, und Siemens-Vorstandsmitglied Peter Körte. Körte wäre damit der einzig verbleibende noch aktive Siemens-Vertreter im Aufsichtsrat. Damit soll Stabilität und Kontinuität gewährleistet werden./nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 60,38 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 16:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von -12,56 %/+27,80 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Siemens Healthineers - SHL100 - DE000SHL1006
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https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69200681-jpmorgan-stuft-siemens-healthineers-auf-overweight-322.htm
Hallo zusammen,
SHL ist seit Jahresbeginn stark unter Druck (-20%). Ich habe die Fundamentaldaten analysiert und die wichtigsten Pro- und Contra-Argumente zusammengefasst:
PRO: Was für SHL spricht
- Starker Cashflow & sichere Dividende: Das Unternehmen verzeichnete in FY2025 einen Rekord-Free-Cashflow (FCF) von 2,7 Mrd. €. Die FCF-Ausschüttungsquote liegt bei sehr konservativen 41,8 %, was die Dividende auch in Krisenzeiten massiv absichert.
- Bilanz repariert: Nach der teuren Varian-Übernahme sinkt der Verschuldungsgrad (Net Debt/EBITDA) kontinuierlich und liegt nun bei soliden 2,9x.
- Starker Burggraben (Moat): Wenn Krankenhäuser einmal CTs/MRTs von Siemens installiert haben, sind die Wechselkosten enorm. Zudem sind über 50 % der Umsätze wiederkehrend (Service, Abos, Reagenzien), was das Geschäft extrem krisenresistent macht.
Bewertung: Die Aktie ist historisch günstig bewertet mit einem bereinigten KGV von ca. 18,4x und einer attraktiven FCF-Rendite von 5,4 %.
CONTRA: Risiken & Gegenwind
- Margendruck durch Zölle: Handelskonflikte belasten die Margen stark. Zölle kosteten in FY2025 bereits 200 Mio. €, für FY2026 wird sogar eine Verdopplung auf 400 Mio. € erwartet. Wegen starrer, langlaufender Verträge lassen sich diese Kosten kaum sofort an Kunden weitergeben.
- China-Risiko: Das staatliche Preisdiktat ("Volume Based Procurement") in China hat im 4. Quartal 2025 bereits zu zweistelligen Umsatzrückgängen in der Diagnostik geführt.
- Massiver Aktienüberhang: Die Siemens AG hält noch ca. 67-70 % der Anteile. Ein geplanter Spin-off von 30 % an die Siemens-Aktionäre könnte enormen Verkaufsdruck auslösen und den Aktienkurs unabhängig vom operativen Geschäft über Monate deckeln.
Was haltet Ihr aktuell vom Unternehmen? Bzw. seid ihr vom langfristigen Wachstum überzeugt?