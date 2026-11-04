Kursverluste bei KI-Aktien - Regulierungssorgen nach US-Wahl
AKTIEN IM FOKUS
- Europas KI-Aktien fallen nach US-Wahl deutlich
- Dax steigt, Infineon und Hochtief fallen stark
- US-Wahl weckt Sorgen vor strengerer KI-Aufsicht
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Europäische KI-Aktien leiden am Mittwoch im internationalen Kontext teils sehr deutlich unter dem Ergebnis der Parlaments-Zwischenwahlen in den USA. Während der Dax um 2,4 Prozent in Richtung Rekord anzog, waren die Aktien von Infineon , Hochtief und Siemens Energy die drei klaren Indexverlierer. Zuletzt büßten sie bis zu fünf Prozent ein. Der technologielastige Nasdaq 100 legte in New York zwar auch zu, wurde aber von fallenden Chipwerten etwas gebremst.
Bei den US-Wahlen haben die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat erobert. "Die zentrale Sorge besteht darin, dass die Kontrolle der Demokraten über beide Kammern zu einer stärkeren Regulierung und genaueren Überprüfung der KI-Branche führen wird, was wiederum eine Verlangsamung der Ausgaben zur Folge haben könnte", schrieb ein Händler.
"Auf Sektorebene sind die Risiken ungleich verteilt", schrieb Aktienstratege Mathieu Racheter von der Bank Julius Bär. Künstliche Intelligenz und Informationstechnologie könnten einer verstärkten Kontrolle ausgesetzt werden. Staatliche und lokale Beschränkungen für Rechenzentren könnten Investitionen und die Erzielung von Erträgen verzögern. Potenziell positiv seien die politischen Auswirkungen aber für den Bereich der Erneuerbaren Energien.
In New York zählten vor diesem Hintergrund die Aktien von Firmen wie Sandisk , Marvell Technology und Micron mit bis zu fünf Prozent zu den Verlierern. Selbst die Titel des KI-Chipriesen Nvidia verloren etwas mehr als ein Prozent, was unter den "Magnificent 7" nur von Tesla wegen der Nähe des Konzernlenkers Elon Musk zu den Republikanern um Donald Trump deutlich übertrumpft wurde. Auch bei SpaceX zogen die Wahlergebnisse Verluste nach sich./tih/gl/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,98 % und einem Kurs von 370,6 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 16:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 360,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +66,20 %/+121,61 % bedeutet.
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naja, viel höher ist aber eher nicht drin !???
Irgendwie einseitig positiv und vor allem einzig und allein auf Auftragseingang geeichte Meldungen hier.
Daher mal ein paar negative Aspekte:
- Auftragseingang war schon immer hoch, Aufträge für min 1 Jahr waren immer da
- Baugeschäft ist nicht unendlich skalierbar, die Aufträge können gar nicht alle abgearbeitet werden
- kein Dividendentitel mehr,(2022: 4 € Divi bei Kurs 60 €), angesichts zweistelliger Kursschwankungen am Tag braucht man nicht drüber diskutieren ob 6 oder 7 € Dividende gezahlt wird
- enorme Verschuldung HT war nicht ohne Grund in den Letzen Jahren meist im einstelligen KGV
- große Zinslast (die sich wahrscheinlich deutlich verschlechtern wird, günstige Kredite müssen refinanziert werden)
Mein Fazit. Der Kurs ist aus der Geschäftsentwicklung rausgewachsen. Wer jetzt einsteigt kann langfristig eigentlich nur verlieren. Bzw. muss ewig warten eh das Geschäft in den Kurs wieder reinwächst.
Wir können ja mal eine kleine Fundamentalanalyse betreiben: