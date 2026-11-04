Merz reist nicht zum Klimagipfel - Neubauer rügt 'Tabubruch'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz reist nicht zum Treffen der Staats- und Regierungschefs auf die Weltklimakonferenz in der Türkei. Aufgrund "anderweitiger Verpflichtungen" sei es ihm nächste Woche nicht möglich, an dem Gipfel in Antalya teilzunehmen, sagte ein Regierungssprecher in Berlin. Genaue Gründe wollte er auf Nachfrage nicht nennen und sagte, dass es "immer verschiedene Interessen und verschiedene Terminlagen" gebe.

Von Klimaschützern kam scharfe Kritik. Luisa Neubauer von Fridays for Future nannte das Fernbleiben des CDU-Chefs einen "absoluten Tabubruch", gerade in einem Jahr mit Rekordhitze und zahlreichen anderen Klimakatastrophen in Europa. Der Kanzler lasse damit "demonstrativ" die jungen Menschen in der eskalierenden Klimakrise im Stich. So mache die Bundesregierung auf dem internationalen diplomatischen Parkett einen "verschlafenen" Eindruck.