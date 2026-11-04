Pyrum: Der entscheidende Schritt

Bei Pyrum ist alles vorbereitet für eine starke Beschleunigung der Expansion auf allen Ebenen. Der Bau des nächsten eigenen Werks, die Realisierung von Anlagen mit Partnern und auch eine deutliche Ausweitung der Produktion am Stammwerk – all diese Projekte befinden sich in einem fortgeschrittenen Stadium. Und bieten das Potenzial, die Aktie in den Blickpunkt zu rücken und eine Neubewertung auszulösen.

Nur ein Puzzleteil fehlt, das als Katalysator wirken könnte: Die Beseitigung des Engpasses in der Mahl- und Pelletieranlage am Stammwerk. Hier wird Pionierarbeit in der Produktion von Carbon-Black-Pellets aus zurückgewonnenem Industrieruß geleistet, und dabei ist die Anlage vom Hersteller nicht optimal konzipiert worden, weshalb der Durchsatz bislang deutlich unter dem Zielniveau liegt. Bis Ende des dritten Quartals sollten Anpassungen eigentlich für eine Lösung sorgen, was nicht gelungen ist. Jetzt muss eventuell noch eine neue Dosieranlage installiert werden, die Ende dieses Monats geliefert werden soll.