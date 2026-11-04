🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberg Materials AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberg Materials

    Die größten Gewinner und Verlierer im DAX am 04.11.2026

    Top & Flop

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare
    Top & Flop - Die größten Gewinner und Verlierer im DAX am 04.11.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.11.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Bank AG!
    Long
    30,40€
    Basispreis
    2,26
    Ask
    × 14,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    33,52€
    Basispreis
    0,13
    Ask
    × 13,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Heidelberg Materials
    ISIN: DE0006047004
    WKN: 604700
    Die Heidelberg Materials Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,52 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Heidelberg Materials (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Tagesanstieg der Heidelberg-Materials-Aktie von rund 5 Prozent und mögliche Erklärungen wie eine Sektorenrotation oder politische Entwicklungen; ein klarer Grund wird nicht genannt. Einige sehen die Aktie als Basisinvestment mit attraktiver Dividende, während mögliche Energiepreis- und Inflationsrisiken diskutiert werden.

    Scout24
    Tagesperformance: +8,48 %
    Platz 2
    Performance 1M: +33,43 %
    Chart Scout24
    ISIN: DE000A12DM80
    WKN: A12DM8
    Die Scout24 Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,48 %.

    Zalando
    Tagesperformance: +8,25 %
    Platz 3
    Performance 1M: +20,40 %
    Chart Zalando
    ISIN: DE000ZAL1111
    WKN: ZAL111
    Die Zalando Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,25 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang trotz als gut bewerteter Quartalszahlen und profitablen Wachstums. Als mögliche Erklärung gilt, dass der Markt mehr erwartet hatte: Zalando bestätigte für 2026 Umsatz- und GMV-Wachstum von 12 bis 17 Prozent, jeweils in der unteren Spannenhälfte, sowie ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zalando eingestellt.

    BMW
    Tagesperformance: +6,94 %
    Platz 4
    Performance 1M: +11,11 %
    Chart BMW
    ISIN: DE0005190003
    WKN: 519000
    Die BMW Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,94 %.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: -6,55 %
    Platz 5
    Performance 1M: -15,67 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,55 %.

    Deutsche Bank
    Tagesperformance: +6,34 %
    Platz 6
    Performance 1M: +3,82 %
    Chart Deutsche Bank
    ISIN: DE0005140008
    WKN: 514000
    Die Deutsche Bank Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,34 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um ein jüngstes Kursplus von knapp 5 % nach Rücksetzern und möglichen Nachholbedarf gegenüber anderen Großbanken. Diskutiert werden die Strategie zum Aufholen, der schrittweise IT-Umbau im Privatkundengeschäft sowie Effizienzgewinne und Migrationskosten. Hinzu kommen Dividendenschätzungen von 1,16 bis 1,26 Euro für 2027, sinkende Kapitalanforderungen ab Januar 2027 und erwartete neue Zielankündigungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

    Commerzbank
    Tagesperformance: +6,02 %
    Platz 7
    Performance 1M: +2,89 %
    Chart Commerzbank
    ISIN: DE000CBK1001
    WKN: CBK100
    Die Commerzbank Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,02 %.

    Continental
    Tagesperformance: +5,69 %
    Platz 8
    Performance 1M: +4,39 %
    Chart Continental
    ISIN: DE0005439004
    WKN: 543900
    Die Continental Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,69 %.

    Fresenius
    Tagesperformance: +4,95 %
    Platz 9
    Performance 1M: +16,06 %
    Chart Fresenius
    ISIN: DE000FRE5EN2
    WKN: FRE5EN
    Die Fresenius Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,95 %.

    SAP
    Tagesperformance: +4,67 %
    Platz 10
    Performance 1M: +16,06 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,67 %.

    adidas
    Tagesperformance: +4,48 %
    Platz 11
    Performance 1M: +21,33 %
    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,48 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg nach den Q3-Zahlen und mögliche Rücksetzer wegen hoher RSI- und CCI-Werte. Einem Verkauf bei 163,15 Euro steht ein Teilverkaufsziel von 190 Euro gegenüber. Diskutiert werden Umsatz- und Gewinnwachstum, der Einfluss von Zollrückerstattungen sowie stagnierende Schuhumsätze. Höhere Bewertungen werden an nachhaltiges Margenwachstum ohne Sondereffekte und eine Belebung des Schuhgeschäfts geknüpft.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.

    Mercedes-Benz Group
    Tagesperformance: +4,44 %
    Platz 12
    Performance 1M: +5,75 %
    Chart Mercedes-Benz Group
    ISIN: DE0007100000
    WKN: 710000
    Die Mercedes-Benz Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,44 %.

    Fresenius Medical Care
    Tagesperformance: +4,27 %
    Platz 13
    Performance 1M: +2,40 %
    Chart Fresenius Medical Care
    ISIN: DE0005785802
    WKN: 578580
    Die Fresenius Medical Care Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,27 %.

    Vonovia
    Tagesperformance: +3,73 %
    Platz 14
    Performance 1M: +1,11 %
    Chart Vonovia
    ISIN: DE000A1ML7J1
    WKN: A1ML7J
    Die Vonovia Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,73 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten kräftigen, aber schwankungsreichen Kursanstieg und die Frage, ob 17 Euro erreicht werden. Die Einschätzungen reichen von Turnaround-Potenzial bis zu Kritik an schwächerem Free Cashflow, gesenkten Zielen und stagnierendem Schuldenabbau. Diskutiert werden außerdem mögliche Immobilienabwertungen, Zinsen und eine Dividende von etwa 1 bis 1,25 Euro.

    Allianz
    Tagesperformance: +3,63 %
    Platz 15
    Performance 1M: +9,33 %
    Chart Allianz
    ISIN: DE0008404005
    WKN: 840400
    Die Allianz Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,63 %.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: +3,59 %
    Platz 16
    Performance 1M: +0,39 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,59 %.

    Volkswagen (VW) Vz
    Tagesperformance: +3,56 %
    Platz 17
    Performance 1M: +5,38 %
    Chart Volkswagen (VW) Vz
    ISIN: DE0007664039
    WKN: 766403
    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,56 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Bodenbildung der VW-Vorzugsaktie bei 65 bis 70 Euro und die Sicherheit der Dividende. Im Fokus stehen die operative Rendite von 3,8 %, gesenkte Bonusschwellen, Sparmaßnahmen und Stellenabbau. Diskutiert werden hohe deutsche Produktionskosten, Konkurrenz aus China sowie Rückstände bei E-Mobilität und Digitalisierung. Skodas Profitabilität wird den Problemen bei VW und Porsche gegenübergestellt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Siemens Healthineers
    Tagesperformance: +3,50 %
    Platz 18
    Performance 1M: +17,63 %
    Chart Siemens Healthineers
    ISIN: DE000SHL1006
    WKN: SHL100
    Die Siemens Healthineers Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,50 %.

    Hochtief
    Tagesperformance: -3,40 %
    Platz 19
    Performance 1M: -8,61 %
    Chart Hochtief
    ISIN: DE0006070006
    WKN: 607000
    Die Hochtief Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,40 %.

    Bayer
    Tagesperformance: +3,25 %
    Platz 20
    Performance 1M: +18,81 %
    Chart Bayer
    ISIN: DE000BAY0017
    WKN: BAY001
    Die Bayer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,25 %.

    Beiersdorf
    Tagesperformance: +3,23 %
    Platz 21
    Performance 1M: +13,03 %
    Chart Beiersdorf
    ISIN: DE0005200000
    WKN: 520000
    Die Beiersdorf Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,23 %.

    Airbus
    Tagesperformance: +3,18 %
    Platz 22
    Performance 1M: +4,92 %
    Chart Airbus
    ISIN: NL0000235190
    WKN: 938914
    Die Airbus Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,18 %.

    MTU Aero Engines
    Tagesperformance: +2,97 %
    Platz 23
    Performance 1M: -7,13 %
    Chart MTU Aero Engines
    ISIN: DE000A0D9PT0
    WKN: A0D9PT
    Die MTU Aero Engines Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,97 %.

    DHL Group
    Tagesperformance: +2,79 %
    Platz 24
    Performance 1M: +5,50 %
    Chart DHL Group
    ISIN: DE0005552004
    WKN: 555200
    Die DHL Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,79 %.

    Hannover Rueck
    Tagesperformance: +2,76 %
    Platz 25
    Performance 1M: +15,89 %
    Chart Hannover Rueck
    ISIN: DE0008402215
    WKN: 840221
    Die Hannover Rueck Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,76 %.

    BASF
    Tagesperformance: +2,54 %
    Platz 26
    Performance 1M: +8,91 %
    Chart BASF
    ISIN: DE000BASF111
    WKN: BASF11
    Die BASF Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,54 %.

    Siemens
    Tagesperformance: +2,50 %
    Platz 27
    Performance 1M: -0,24 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,50 %.

    Münchener Rück
    Tagesperformance: +2,23 %
    Platz 28
    Performance 1M: +14,14 %
    Chart Münchener Rück
    ISIN: DE0008430026
    WKN: 843002
    Die Münchener Rück Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,23 %.

    Symrise
    Tagesperformance: +2,16 %
    Platz 29
    Performance 1M: +4,19 %
    Chart Symrise
    ISIN: DE000SYM9999
    WKN: SYM999
    Die Symrise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,16 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Symrise (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Anstieg des Symrise-Wachstums im dritten Quartal 2026, vor allem dank höherer Absatzmengen, sowie den vorsichtigen Ausblick. Diskutiert werden die hohe Bewertung trotz hoher Profitabilität, der jüngste Kursrückgang als mögliche Kaufgelegenheit und ein Insiderkauf von 393 Aktien zu 89,70 Euro. Als Vergleichswerte werden Branchenkonkurrenten genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Symrise eingestellt.

    zurückvorwärts

    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 23,72% PUT: 76,28%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -52,56 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
    Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Die größten Gewinner und Verlierer im DAX am 04.11.2026 Top- und Flop-Aktien am 04.11.2026 im DAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     