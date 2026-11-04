Die größten Gewinner und Verlierer im TecDAX am 04.11.2026
Top & Flop
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.11.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
OHB
Tagesperformance: +6,64 %
Tagesperformance: +6,64 %
Platz 2
Performance 1M: +30,38 %
Performance 1M: +30,38 %
AIXTRON
Tagesperformance: -6,22 %
Tagesperformance: -6,22 %
Platz 3
Performance 1M: -18,78 %
Performance 1M: -18,78 %
Nordex
Tagesperformance: +5,45 %
Tagesperformance: +5,45 %
Platz 4
Performance 1M: +7,77 %
Performance 1M: +7,77 %
SAP
Tagesperformance: +4,71 %
Tagesperformance: +4,71 %
Platz 5
Performance 1M: +16,06 %
Performance 1M: +16,06 %
PVA TePla
Tagesperformance: -4,57 %
Tagesperformance: -4,57 %
Platz 6
Performance 1M: -16,63 %
Performance 1M: -16,63 %
Jenoptik
Tagesperformance: -4,23 %
Tagesperformance: -4,23 %
Platz 7
Performance 1M: -13,08 %
Performance 1M: -13,08 %
ATOSS Software
Tagesperformance: +4,20 %
Tagesperformance: +4,20 %
Platz 8
Performance 1M: +13,28 %
Performance 1M: +13,28 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: +3,78 %
Tagesperformance: +3,78 %
Platz 9
Performance 1M: +12,27 %
Performance 1M: +12,27 %
United Internet
Tagesperformance: +3,73 %
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 10
Performance 1M: +3,24 %
Performance 1M: +3,24 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +3,63 %
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 11
Performance 1M: +0,39 %
Performance 1M: +0,39 %
TeamViewer
Tagesperformance: +3,63 %
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 12
Performance 1M: -15,15 %
Performance 1M: -15,15 %
IONOS Group
Tagesperformance: +3,54 %
Tagesperformance: +3,54 %
Platz 13
Performance 1M: +10,50 %
Performance 1M: +10,50 %
Siemens Healthineers
Tagesperformance: +3,45 %
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 14
Performance 1M: +17,63 %
Performance 1M: +17,63 %
Nemetschek
Tagesperformance: +3,08 %
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 15
Performance 1M: +21,08 %
Performance 1M: +21,08 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -2,89 %
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 16
Performance 1M: -24,84 %
Performance 1M: -24,84 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -2,75 %
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 17
Performance 1M: -34,30 %
Performance 1M: -34,30 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,51 %
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 18
Performance 1M: -18,83 %
Performance 1M: -18,83 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +2,40 %
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 19
Performance 1M: +14,86 %
Performance 1M: +14,86 %
Draegerwerk
Tagesperformance: +2,40 %
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 20
Performance 1M: -8,65 %
Performance 1M: -8,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang nach den Q3-Zahlen trotz zuvor angehobener Free-Cashflow-Prognose. Diskutiert werden Margendruck, höhere Funktionskosten und Zweifel, ob Dräger die Kosten im vierten Quartal ausreichend kontrollieren kann. Chancen sehen Anleger im erwarteten Verteidigungswachstum, einer möglichen Medical-Erholung und dem anstehenden Capital Markets Day.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Draegerwerk eingestellt.
Kontron
Tagesperformance: +2,38 %
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 21
Performance 1M: -2,13 %
Performance 1M: -2,13 %
Ottobock
Tagesperformance: +2,20 %
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 22
Performance 1M: -5,20 %
Performance 1M: -5,20 %
freenet
Tagesperformance: +2,17 %
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 23
Performance 1M: +0,88 %
Performance 1M: +0,88 %
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