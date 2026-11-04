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    Die größten Gewinner und Verlierer im TecDAX am 04.11.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Die größten Gewinner und Verlierer im TecDAX am 04.11.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.11.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Long
    23,16€
    Basispreis
    0,22
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    × 14,45
    Hebel
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    Blatt
    Short
    26,49€
    Basispreis
    0,18
    Ask
    × 13,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,68 %.

    OHB
    Tagesperformance: +6,64 %
    Platz 2
    Performance 1M: +30,38 %
    Chart OHB
    ISIN: DE0005936124
    WKN: 593612
    Die OHB Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,64 %.

    AIXTRON
    Tagesperformance: -6,22 %
    Platz 3
    Performance 1M: -18,78 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,22 %.

    Nordex
    Tagesperformance: +5,45 %
    Platz 4
    Performance 1M: +7,77 %
    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,45 %.

    SAP
    Tagesperformance: +4,71 %
    Platz 5
    Performance 1M: +16,06 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,71 %.

    PVA TePla
    Tagesperformance: -4,57 %
    Platz 6
    Performance 1M: -16,63 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,57 %.

    Jenoptik
    Tagesperformance: -4,23 %
    Platz 7
    Performance 1M: -13,08 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,23 %.

    ATOSS Software
    Tagesperformance: +4,20 %
    Platz 8
    Performance 1M: +13,28 %
    Chart ATOSS Software
    ISIN: DE0005104400
    WKN: 510440
    Die ATOSS Software Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,20 %.

    Eckert & Ziegler
    Tagesperformance: +3,78 %
    Platz 9
    Performance 1M: +12,27 %
    Chart Eckert & Ziegler
    ISIN: DE0005659700
    WKN: 565970
    Die Eckert & Ziegler Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,78 %.

    United Internet
    Tagesperformance: +3,73 %
    Platz 10
    Performance 1M: +3,24 %
    Chart United Internet
    ISIN: DE0005089031
    WKN: 508903
    Die United Internet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,73 %.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: +3,63 %
    Platz 11
    Performance 1M: +0,39 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,63 %.

    TeamViewer
    Tagesperformance: +3,63 %
    Platz 12
    Performance 1M: -15,15 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,63 %.

    IONOS Group
    Tagesperformance: +3,54 %
    Platz 13
    Performance 1M: +10,50 %
    Chart IONOS Group
    ISIN: DE000A3E00M1
    WKN: A3E00M
    Die IONOS Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,54 %.

    Siemens Healthineers
    Tagesperformance: +3,45 %
    Platz 14
    Performance 1M: +17,63 %
    Chart Siemens Healthineers
    ISIN: DE000SHL1006
    WKN: SHL100
    Die Siemens Healthineers Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,45 %.

    Nemetschek
    Tagesperformance: +3,08 %
    Platz 15
    Performance 1M: +21,08 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,08 %.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: -2,89 %
    Platz 16
    Performance 1M: -24,84 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,89 %.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: -2,75 %
    Platz 17
    Performance 1M: -34,30 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,75 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -2,51 %
    Platz 18
    Performance 1M: -18,83 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,51 %.

    Carl Zeiss Meditec
    Tagesperformance: +2,40 %
    Platz 19
    Performance 1M: +14,86 %
    Chart Carl Zeiss Meditec
    ISIN: DE0005313704
    WKN: 531370
    Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,40 %.

    Draegerwerk
    Tagesperformance: +2,40 %
    Platz 20
    Performance 1M: -8,65 %
    Chart Draegerwerk
    ISIN: DE0005550636
    WKN: 555063
    Die Draegerwerk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,40 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang nach den Q3-Zahlen trotz zuvor angehobener Free-Cashflow-Prognose. Diskutiert werden Margendruck, höhere Funktionskosten und Zweifel, ob Dräger die Kosten im vierten Quartal ausreichend kontrollieren kann. Chancen sehen Anleger im erwarteten Verteidigungswachstum, einer möglichen Medical-Erholung und dem anstehenden Capital Markets Day.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Draegerwerk eingestellt.

    Kontron
    Tagesperformance: +2,38 %
    Platz 21
    Performance 1M: -2,13 %
    Chart Kontron
    ISIN: AT0000A0E9W5
    WKN: A0X9EJ
    Die Kontron Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,38 %.

    Ottobock
    Tagesperformance: +2,20 %
    Platz 22
    Performance 1M: -5,20 %
    Chart Ottobock
    ISIN: DE000BCK2223
    WKN: BCK222
    Die Ottobock Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,20 %.

    freenet
    Tagesperformance: +2,17 %
    Platz 23
    Performance 1M: +0,88 %
    Chart freenet
    ISIN: DE000A0Z2ZZ5
    WKN: A0Z2ZZ
    Die freenet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,17 %.

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    Autor
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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
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    Top & Flop Die größten Gewinner und Verlierer im TecDAX am 04.11.2026 Top- und Flop-Aktien am 04.11.2026 im TecDAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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