Kursausreißer im Eurozone 50: Top- und Flop-Aktien am 04.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.11.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BMW (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -6,89 %
Performance 1M: -15,67 %
Tagesperformance: +6,74 %
Performance 1M: +7,73 %
Tagesperformance: +6,53 %
Performance 1M: +3,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +5,98 %
Performance 1M: +5,70 %
Tagesperformance: +5,86 %
Performance 1M: -0,57 %
Tagesperformance: +5,52 %
Performance 1M: -8,18 %
Tagesperformance: +5,29 %
Performance 1M: +9,18 %
Tagesperformance: +5,27 %
Performance 1M: -6,14 %
Tagesperformance: +5,24 %
Performance 1M: +4,69 %
Tagesperformance: +5,14 %
Performance 1M: -5,79 %
Tagesperformance: +5,11 %
Performance 1M: -0,09 %
Tagesperformance: +4,73 %
Performance 1M: +21,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,71 %
Performance 1M: +16,06 %
Tagesperformance: +4,67 %
Performance 1M: -1,02 %
Tagesperformance: +4,56 %
Performance 1M: +8,41 %
Tagesperformance: +4,49 %
Performance 1M: +5,75 %
Tagesperformance: +4,42 %
Performance 1M: +5,74 %
Tagesperformance: +4,35 %
Performance 1M: -1,18 %
Tagesperformance: +3,94 %
Performance 1M: +18,81 %
Tagesperformance: +3,81 %
Performance 1M: +6,76 %
Tagesperformance: -3,51 %
Performance 1M: -18,37 %
Tagesperformance: -3,21 %
Performance 1M: -22,35 %
Tagesperformance: -2,94 %
Performance 1M: -19,51 %
Tagesperformance: +2,79 %
Performance 1M: +9,47 %
Tagesperformance: +2,67 %
Performance 1M: +5,99 %
Tagesperformance: +2,51 %
Performance 1M: -0,24 %
Tagesperformance: +2,49 %
Performance 1M: +30,11 %
Tagesperformance: +2,47 %
Performance 1M: -10,91 %
Tagesperformance: +2,40 %
Performance 1M: +8,91 %
Tagesperformance: +2,37 %
Performance 1M: +14,14 %
Tagesperformance: +2,33 %
Performance 1M: +3,98 %
Tagesperformance: +2,25 %
Performance 1M: +10,09 %
Tagesperformance: +2,21 %
Performance 1M: +13,33 %