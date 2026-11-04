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    Kursausreißer im Eurozone 50: Top- und Flop-Aktien am 04.11.2026

    Top & Flop

    197 Aufrufe 197 0 Kommentare 0 Kommentare
    Top & Flop - Kursausreißer im Eurozone 50: Top- und Flop-Aktien am 04.11.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.11.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart BMW
    ISIN: DE0005190003
    WKN: 519000
    Die BMW Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,44 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu BMW (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Hoffnung auf eine Jahresendrallye und positive Einschätzungen zur BMW-Aktie. Zugleich sorgen eine erneute Prognosesenkung vor den Quartalszahlen und das Spar- und Strukturprogramm für Diskussionen über Gewinnbelastungen, Abfindungen und die künftige Entwicklung. Einige sehen Rückkäufe bei niedrigeren Kursen als sinnvoll an.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: -6,89 %
    Platz 2
    Performance 1M: -15,67 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,89 %.

    Koninklijke Ahold Delhaize
    Tagesperformance: +6,74 %
    Platz 3
    Performance 1M: +7,73 %
    Chart Koninklijke Ahold Delhaize
    ISIN: NL0011794037
    WKN: A2ANT0
    Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,74 %.

    Deutsche Bank
    Tagesperformance: +6,53 %
    Platz 4
    Performance 1M: +3,82 %
    Chart Deutsche Bank
    ISIN: DE0005140008
    WKN: 514000
    Die Deutsche Bank Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,53 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um ein jüngstes Kursplus von knapp 5 % nach Rücksetzern und möglichen Nachholbedarf gegenüber anderen Großbanken. Diskutiert werden die Strategie zum Aufholen, der schrittweise IT-Umbau im Privatkundengeschäft sowie Effizienzgewinne und Migrationskosten. Hinzu kommen Dividendenschätzungen von 1,16 bis 1,26 Euro für 2027, sinkende Kapitalanforderungen ab Januar 2027 und erwartete neue Zielankündigungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

    Prosus Registered (N)
    Tagesperformance: +5,98 %
    Platz 5
    Performance 1M: +5,70 %
    Chart Prosus Registered (N)
    ISIN: NL0013654783
    WKN: A2PRDK
    Die Prosus Registered (N) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,98 %.

    UniCredit
    Tagesperformance: +5,86 %
    Platz 6
    Performance 1M: -0,57 %
    Chart UniCredit
    ISIN: IT0005239360
    WKN: A2DJV6
    Die UniCredit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,86 %.

    Banco Santander
    Tagesperformance: +5,52 %
    Platz 7
    Performance 1M: -8,18 %
    Chart Banco Santander
    ISIN: ES0113900J37
    WKN: 858872
    Die Banco Santander Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,52 %.

    Inditex
    Tagesperformance: +5,29 %
    Platz 8
    Performance 1M: +9,18 %
    Chart Inditex
    ISIN: ES0148396007
    WKN: A11873
    Die Inditex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,29 %.

    ING Group
    Tagesperformance: +5,27 %
    Platz 9
    Performance 1M: -6,14 %
    Chart ING Group
    ISIN: NL0011821202
    WKN: A2ANV3
    Die ING Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,27 %.

    Hermes International
    Tagesperformance: +5,24 %
    Platz 10
    Performance 1M: +4,69 %
    Chart Hermes International
    ISIN: FR0000052292
    WKN: 886670
    Die Hermes International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,24 %.

    BBVA
    Tagesperformance: +5,14 %
    Platz 11
    Performance 1M: -5,79 %
    Chart BBVA
    ISIN: ES0113211835
    WKN: 875773
    Die BBVA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,14 %.

    BNP Paribas (A)
    Tagesperformance: +5,11 %
    Platz 12
    Performance 1M: -0,09 %
    Chart BNP Paribas (A)
    ISIN: FR0000131104
    WKN: 887771
    Die BNP Paribas (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,11 %.

    adidas
    Tagesperformance: +4,73 %
    Platz 13
    Performance 1M: +21,33 %
    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,73 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg nach den Q3-Zahlen und mögliche Rücksetzer wegen hoher RSI- und CCI-Werte. Einem Verkauf bei 163,15 Euro steht ein Teilverkaufsziel von 190 Euro gegenüber. Diskutiert werden Umsatz- und Gewinnwachstum, der Einfluss von Zollrückerstattungen sowie stagnierende Schuhumsätze. Höhere Bewertungen werden an nachhaltiges Margenwachstum ohne Sondereffekte und eine Belebung des Schuhgeschäfts geknüpft.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.

    SAP
    Tagesperformance: +4,71 %
    Platz 14
    Performance 1M: +16,06 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,71 %.

    Intesa Sanpaolo
    Tagesperformance: +4,67 %
    Platz 15
    Performance 1M: -1,02 %
    Chart Intesa Sanpaolo
    ISIN: IT0000072618
    WKN: 850605
    Die Intesa Sanpaolo Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,67 %.

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    Tagesperformance: +4,56 %
    Platz 16
    Performance 1M: +8,41 %
    Chart LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    ISIN: FR0000121014
    WKN: 853292
    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,56 %.

    Mercedes-Benz Group
    Tagesperformance: +4,49 %
    Platz 17
    Performance 1M: +5,75 %
    Chart Mercedes-Benz Group
    ISIN: DE0007100000
    WKN: 710000
    Die Mercedes-Benz Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,49 %.

    AXA
    Tagesperformance: +4,42 %
    Platz 18
    Performance 1M: +5,74 %
    Chart AXA
    ISIN: FR0000120628
    WKN: 855705
    Die AXA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,42 %.

    Adyen Parts Sociales
    Tagesperformance: +4,35 %
    Platz 19
    Performance 1M: -1,18 %
    Chart Adyen Parts Sociales
    ISIN: NL0012969182
    WKN: A2JNF4
    Die Adyen Parts Sociales Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,35 %.

    Bayer
    Tagesperformance: +3,94 %
    Platz 20
    Performance 1M: +18,81 %
    Chart Bayer
    ISIN: DE000BAY0017
    WKN: BAY001
    Die Bayer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,94 %.

    Compagnie de Saint-Gobain
    Tagesperformance: +3,81 %
    Platz 21
    Performance 1M: +6,76 %
    Chart Compagnie de Saint-Gobain
    ISIN: FR0000125007
    WKN: 872087
    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,81 %.

    ASML Holding
    Tagesperformance: -3,51 %
    Platz 22
    Performance 1M: -18,37 %
    Chart ASML Holding
    ISIN: NL0010273215
    WKN: A1J4U4
    Die ASML Holding Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,51 %.

    Schneider Electric
    Tagesperformance: -3,21 %
    Platz 23
    Performance 1M: -22,35 %
    Chart Schneider Electric
    ISIN: FR0000121972
    WKN: 860180
    Die Schneider Electric Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,21 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -2,94 %
    Platz 24
    Performance 1M: -19,51 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,94 %.

    Air Liquide
    Tagesperformance: +2,79 %
    Platz 25
    Performance 1M: +9,47 %
    Chart Air Liquide
    ISIN: FR0000120073
    WKN: 850133
    Die Air Liquide Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,79 %.

    DHL Group
    Tagesperformance: +2,67 %
    Platz 26
    Performance 1M: +5,99 %
    Chart DHL Group
    ISIN: DE0005552004
    WKN: 555200
    Die DHL Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,67 %.

    Siemens
    Tagesperformance: +2,51 %
    Platz 27
    Performance 1M: -0,24 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,51 %.

    EssilorLuxottica
    Tagesperformance: +2,49 %
    Platz 28
    Performance 1M: +30,11 %
    Chart EssilorLuxottica
    ISIN: FR0000121667
    WKN: 863195
    Die EssilorLuxottica Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,49 %.

    SAFRAN
    Tagesperformance: +2,47 %
    Platz 29
    Performance 1M: -10,91 %
    Chart SAFRAN
    ISIN: FR0000073272
    WKN: 924781
    Die SAFRAN Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,47 %.

    BASF
    Tagesperformance: +2,40 %
    Platz 30
    Performance 1M: +8,91 %
    Chart BASF
    ISIN: DE000BASF111
    WKN: BASF11
    Die BASF Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,40 %.

    Münchener Rück
    Tagesperformance: +2,37 %
    Platz 31
    Performance 1M: +14,14 %
    Chart Münchener Rück
    ISIN: DE0008430026
    WKN: 843002
    Die Münchener Rück Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,37 %.

    Vinci
    Tagesperformance: +2,33 %
    Platz 32
    Performance 1M: +3,98 %
    Chart Vinci
    ISIN: FR0000125486
    WKN: 867475
    Die Vinci Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,33 %.

    Ferrari
    Tagesperformance: +2,25 %
    Platz 33
    Performance 1M: +10,09 %
    Chart Ferrari
    ISIN: NL0011585146
    WKN: A2ACKK
    Die Ferrari Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,25 %.

    DANONE
    Tagesperformance: +2,21 %
    Platz 34
    Performance 1M: +13,33 %
    Chart DANONE
    ISIN: FR0000120644
    WKN: 851194
    Die DANONE Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,21 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Kursausreißer im Eurozone 50: Top- und Flop-Aktien am 04.11.2026 Top- und Flop-Aktien am 04.11.2026 im Eurozone 50.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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