DAX stößt Tor zur Jahresendrally auf – US-Midterms positiv bewertet

Nach Wochen voller Inflationssorgen, steigender Anleiherenditen und geopolitischer Unsicherheit scheinen die Anleger nach den US-Midterms wieder bereit zu sein, größere Risiken einzugehen. Was zunächst für erhebliche Verunsicherung gesorgt hatte, wird inzwischen differenzierter bewertet. Die veränderten politischen Kräfteverhältnisse könnten die amerikanische Haushaltspolitik stärker disziplinieren und damit zumindest einen Teil der Sorgen über die ausufernde Staatsverschuldung und langfristig hohe Anleiherenditen entschärfen.



Auch im Nahen Osten könnte sich eine neue Dynamik entwickeln. Die Anleger setzen darauf, dass sich die politischen Rahmenbedingungen verändern und dadurch die Chancen auf eine Entspannung des Konflikts verbessern. Nachhaltig sinkende Energiepreise würden nicht nur den Inflationsdruck reduzieren, sondern auch die Gewinnperspektiven vieler Unternehmen verbessern. Gleichzeitig könnten sie den Notenbanken mehr geldpolitischen Spielraum verschaffen. Für die Aktienmärkte wäre das eine besonders günstige Kombination aus nachlassendem Kostendruck und geringeren Zinsrisiken.

Auch aus der Vielzahl überzeugender Quartalszahlen im DAX schöpfen die Anleger neue Zuversicht. Besonders die Ergebnisse von Heidelberg Materials, Scout24 und Continental sorgen für Kaufinteresse und zeigen, dass die deutschen Unternehmen trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds positive Überraschungen liefern können. Zudem signalisiert der deutsche Einkaufsmanagerindex weiterhin Wachstum und untermauert damit die Hoffnung auf eine breit angelegte wirtschaftliche Erholung. Selbst die hohen Energiepreise scheinen diese Entwicklung bislang nicht entscheidend ausbremsen zu können. Die Anleger setzen zunehmend darauf, dass die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr wieder stärker an Dynamik gewinnt. Die Börse beginnt damit, den erhofften Aufschwung des Jahres 2027 bereits heute einzupreisen.



Hinzu kommt die zuletzt ausgeprägte Branchenrotation. Während die hoch bewerteten Technologie- und KI-Aktien teilweise kräftig korrigierten, konnten andere Sektoren die Verluste im Gesamtmarkt weitgehend auffangen. Dadurch hat sich die Aufwärtsbewegung auf eine breitere Grundlage gestellt. Gleichzeitig erscheinen einige der zuvor stark gefragten Technologiewerte nach ihren Kursrückgängen wieder attraktiver. Sollte auch hier die Kaufbereitschaft zurückkehren, könnte die nächste Aufwärtsbewegung zusätzliche Dynamik gewinnen.

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