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    Onlinehändler im Aufwind: Amazon zieht kräftig an

    Spotlight

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    Amazon springt um 6,22 % nach oben und steuert auf den vierten Gewinntag in Folge zu.

    Spotlight - Onlinehändler im Aufwind: Amazon zieht kräftig an
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    Die Aktien der Onlinehändler legen auf breiter Front zu: Neben Amazon steigen auch Alibaba Group, eBay und MercadoLibre, wobei Alibaba mit 6,58 % das stärkste Plus verzeichnet. Amazon dreht nach einem zwischenzeitlichen Minus von 1,43 % deutlich ins Plus. Der Handelsumsatz erreicht bereits das 3,1-Fache des gesamten Vortags.

    Amazon Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.11.2026

    Der heutige Anstieg bei Amazon konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -2,06 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,43 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,01 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Amazon +20,38 % gewonnen.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Amazon

    eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,66 %. Walmart notiert im Plus, mit +3,82 %. MercadoLibre notiert im Plus, mit +5,05 %. JD.com legt um +3,74 % zu Alibaba Group notiert im Plus, mit +6,58 %.

    Die Aktie von Amazon erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 20,18 %. Über 5 Jahre lag sie bei 8,97 %, über 10 Jahre bei 20,77 %.

    Amazon Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,43 %
    1 Monat +6,01 %
    3 Monate -2,06 %
    1 Jahr +10,30 %
    Stand: 04.11.2026, 16:58 Uhr

    Börsenstart USA - 04.11. - US 30 stark +2,32 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Informationen zur Amazon Aktie

    Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

    Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,57 Bil. € wert.

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    Ob sich ein Einstieg bei der Amazon Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Amazon Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Amazon

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    +63,04 %
    +586,01 %
    +343.233,33 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866
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