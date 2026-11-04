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    Apple: Kurssprung führt dicht an das 52-Wochen-Hoch

    Aktie im Rampenlicht

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    Die Apple-Aktie klettert um 6,00 % und reiht sich damit in die kräftigen Kursgewinne großer Technologiewerte ein.

    Aktie im Rampenlicht - Apple: Kurssprung führt dicht an das 52-Wochen-Hoch
    Foto: Art World - stock.adobe.com

    Nur noch 0,35 % trennen Apple vom 52-Wochen-Hoch vom 29. Oktober. Auch Amazon, Microsoft und Alphabet legen zu, wobei Amazon mit einem Plus von 6,22 % die stärkste Bewegung zeigt. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für den Kurssprung bei Apple ist nicht erkennbar.

    Apple aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.11.2026

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Apple Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Allein seit letzter Woche ist die Apple Aktie damit um +0,63 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,64 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Apple +35,24 % gewonnen.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Apple

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,22 %. Alphabet notiert im Plus, mit +4,58 %. Microsoft notiert im Plus, mit +5,99 %.

    Die Aktie von Apple erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 22,10 %. Über 5 Jahre lag sie bei 18,07 %, über 10 Jahre bei 28,21 %.

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    Apple Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,63 %
    1 Monat +5,64 %
    3 Monate +18,45 %
    1 Jahr +35,89 %
    Stand: 04.11.2026, 16:58 Uhr

    Informationen zur Apple Aktie

    Apple entwickelt Hardware, Software und Services für Consumer-Elektronik. Kernprodukte: iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, Services (App Store, iCloud, Apple Music/TV+). Marktstellung: Premium-Anbieter mit hoher Markenstärke, stark im Smartphone- und Wearables-Segment. Wichtige Konkurrenten: Samsung, Google, Microsoft, Huawei. USP: enge Hardware-Software-Integration, Ökosystem-Bindung, starke Marke.

    Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,58 Bil. € wert.

    Apple Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Apple Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Apple Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Apple

    +5,73 %
    +0,63 %
    +5,64 %
    +18,45 %
    +35,89 %
    +91,05 %
    +139,95 %
    +1.166,36 %
    +12.314,89 %
    ISIN:US0378331005WKN:865985
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