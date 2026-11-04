Alphabet: Aktie dreht mit großen Tech-Werten ins Plus

Obwohl sich die Alphabet Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -19,60 % hinnehmen.

Große Technologiewerte steigen am Mittwoch auf breiter Front: Neben Alphabet gewinnen auch Amazon, Microsoft und Apple. Amazon führt diese Gruppe mit einem Plus von 6,13 % an. Alphabet erholt sich damit etwas von den Verlusten der vergangenen Woche, in der die Aktie um 10,57 % nachgibt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alphabet Aktie damit um -10,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,77 %. Im Jahr 2026 gab es für Alphabet bisher ein Minus von -2,52 %.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Alphabet?

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,13 %. Apple notiert im Plus, mit +5,97 %. Microsoft notiert im Plus, mit +5,99 %. Meta Platforms (A) legt um +1,87 % zu Tencent notiert im Plus, mit +3,57 %.

Informationen zur Alphabet Aktie

Alphabet ist die Holding hinter Google mit Fokus auf Online-Suche, Werbung, Cloud, Android, YouTube und KI. Marktführer bei Suchmaschinen und Online-Ads, stark in Mobile-OS und Video. Wichtige Konkurrenten: Meta, Amazon, Microsoft, Apple, TikTok. USP: dominierende Such- und Werbeplattform, riesige Datenbasis, starke KI-Forschung, Ökosystem aus Android, Chrome und YouTube.

Es gibt 6 Mrd. Alphabet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,53 Bil. € wert.

Die Aktie von Alphabet erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 27,61 %. Über 5 Jahre lag sie bei 14,60 %, über 10 Jahre bei 21,68 %.

Alphabet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,57 % 1 Monat -14,77 % 3 Monate -19,60 % 1 Jahr +7,91 %

Stand: 04.11.2026, 16:58 Uhr





Nach den überraschend guten Halbjahreszahlen Ende Juli und einer kurzfristigen Kurserholung hatte die Aktie des Suchmaschinengiganten Alphabet (Google) in den vergangenen Monaten deutlich nachgegeben. Wesentlicher Grund war die Befürchtung der …

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Ob die Alphabet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alphabet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.