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    McDonald's legt trotz Umsatzrückgang im US-Geschäft deutlich zu

    Das bewegt die Anleger

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    Die Aktie von McDonald's steigt um 4,86 %, nachdem sie im Tagesverlauf zwischenzeitlich noch 1,40 % im Minus lag.

    Das bewegt die Anleger - McDonald's legt trotz Umsatzrückgang im US-Geschäft deutlich zu
    Foto: J_News_photo - stock.adobe.com

    McDonald's verzeichnet im dritten Quartal im wichtigen US-Heimatmarkt einen Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis von 0,2 Prozent. Die Aktie gewinnt dennoch und bewegt sich damit im Einklang mit der Branche: Auch Domino's Pizza, Yum Brands, Starbucks und Wendy's legen zu.

    McDonald's Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 04.11.2026

    Wer bereits seit drei Monaten in McDonald's investiert ist, kann sich über eine Rendite von +5,32 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Allein seit letzter Woche ist die McDonald's Aktie damit um +10,00 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,16 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von McDonald's -5,94 % verloren.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Domino's Pizza, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,50 %. Starbucks notiert im Plus, mit +3,21 %. Yum Brands notiert im Plus, mit +3,35 %. The Wendy's legt um +3,14 % zu

    McDonald's Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,00 %
    1 Monat +18,16 %
    3 Monate +5,32 %
    1 Jahr -4,24 %
    Stand: 04.11.2026, 16:59 Uhr

    Informationen zur McDonald's Aktie

    McDonald’s ist die weltweit führende Fast-Food-Kette (v. a. Burger, Pommes, Getränke, Frühstück), verdient primär über Franchisegebühren und Immobilien. Starke Marke, hohe Standardisierung, globale Präsenz. Hauptkonkurrenten: Burger King, Wendy’s, KFC, Subway. USP: ikonische Marke, effiziente Prozesse, Skaleneffekte, starke Preis- und Marketingmacht.

    Es gibt 708 Mio. McDonald's Aktien. Damit ist das Unternehmen 174,08 Mrd. € wert.

    Die Aktie von McDonald's erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -2,03 %. Über 5 Jahre lag sie bei 1,72 %, über 10 Jahre bei 8,93 %.

    McDonald's kämpft weiter mit Problemen in den USA - Aktie legt zu


    Die Schnellrestaurant-Kette McDonald's bekommt weiterhin im wichtigen Heimatmarkt Gegenwind zu spüren. Der Umsatz in den USA ging im dritten Quartal auf vergleichbarer Basis um 0,2 Prozent zurück, wie das Unternehmen am Mittwoch in Chicago …

    Macht sie doch noch Appetit auf mehr?


    Nach einer monatelangen Talfahrt gelang der McDonald’s-Aktie zuletzt der Rebound. Im Oktober konnte der Kurs des Fast-Food-Giganten um gut +15% zulegen. Werden die heute vorgestellten Quartalszahlen ihren Beitrag zu einer Fortsetzung der Erholungsrallye leisten und ist die McDonald’s-Aktie einen Kauf wert? Umsatz pfui, Gewinn hui Die Zahlen von McDonald’s für das abgelaufene dritte Quartal 2026 […] The post McDonald’s-Aktie: Macht sie doch noch Appetit auf mehr? first appeared on sharedeals.de.

    UNTERNEHMEN vom 04.11.2026 - 15.15 Uhr


    ROUNDUP 2: BMW-Gewinn sackt in China-Krise ab - Aktie steigt trotz Gewinnwarnung MÜNCHEN - Der Autobauer BMW will in der Krise sein Sparprogramm verschärfen. Unter anderem sollen schneller und stärker Jobs wegfallen. Zudem wollen die Münchener …

    McDonald's Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der McDonald's Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur McDonald's Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    McDonald's

    +4,81 %
    +10,00 %
    +18,16 %
    +5,32 %
    -4,24 %
    -1,88 %
    +13,30 %
    +143,14 %
    +3.742,91 %
    ISIN:US5801351017WKN:856958
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