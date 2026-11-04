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    Microsoft klettert im Gleichlauf mit großen Tech-Werten

    Im Blickpunkt

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    Microsoft gewinnt nach zwischenzeitlichen Verlusten von 1,19 % im Tagesverlauf 5,95 %.

    Im Blickpunkt - Microsoft klettert im Gleichlauf mit großen Tech-Werten
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    Große Technologiewerte steigen auf breiter Front: Neben Microsoft gewinnen auch Apple und Alphabet, während Amazon am stärksten zulegt. Microsoft nähert sich damit bis auf 1,40 % dem 52-Wochen-Hoch vom 28. Oktober. Der Handelsumsatz erreicht bereits das 1,8-Fache des gesamten Vortags.

    Microsoft aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.11.2026

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Microsoft Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +16,70 %.

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    Auf Wochensicht steht bei der Microsoft Aktie damit ein Gewinn von +3,18 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,04 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Microsoft +19,12 % gewonnen.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Microsoft

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,13 %. Apple notiert im Plus, mit +5,97 %. Alphabet notiert im Plus, mit +4,48 %. IBM legt um +2,76 % zu Oracle notiert im Minus, mit -0,16 %.

    Microsoft Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,18 %
    1 Monat +7,04 %
    3 Monate +16,70 %
    1 Jahr +10,46 %
    Stand: 04.11.2026, 16:59 Uhr

    Börsenstart USA - 04.11. - US 30 stark +2,32 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Die Aktie von Microsoft erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 11,23 %. Über 5 Jahre lag sie bei 9,44 %, über 10 Jahre bei 23,95 %.

    Informationen zur Microsoft Aktie

    Microsoft ist ein globaler Software- und Cloud-Konzern. Kernprodukte: Windows, Office 365, Azure, LinkedIn, GitHub, Xbox, KI-Plattformen (u.a. via OpenAI-Integration). Starke Marktstellung in Betriebssystemen, Produktivitätssoftware und Cloud (Top-3). Wichtige Konkurrenten: Apple, Google, Amazon, Salesforce. USP: tiefe Verzahnung von Office, Azure und KI, enorme Entwickler- und Unternehmenskundenbasis.

    Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,65 Bil. € wert.

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    Ob die Microsoft Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Microsoft

    +5,98 %
    +3,18 %
    +7,04 %
    +16,70 %
    +10,46 %
    +49,38 %
    +69,62 %
    +824,61 %
    +2.073,79 %
    ISIN:US5949181045WKN:870747
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