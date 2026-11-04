NVIDIA: Kursverluste erfassen mehrere Chipwerte

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NVIDIA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,71 % bestehen.

Mehrere Halbleiteraktien geben am Mittwoch nach: Neben NVIDIA verlieren auch Intel, Broadcom und Advanced Micro Devices. Am stärksten trifft es Intel mit einem Minus von 5,73 %. Für NVIDIA setzt sich damit der jüngste Rückgang fort: Auf Wochensicht verliert die Aktie 7,04 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die NVIDIA Aktie damit -7,04 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,82 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +14,23 % gewonnen.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von NVIDIA?

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,80 %. Intel notiert im Minus, mit -5,73 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,80 %. Broadcom verliert -2,70 %

Informationen zur NVIDIA Aktie

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,35 Bil. € wert.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,04 % 1 Monat -12,82 % 3 Monate +1,71 % 1 Jahr +3,32 %

Stand: 04.11.2026, 16:59 Uhr

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Die Aktie von NVIDIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 64,26 %. Über 5 Jahre lag sie bei 52,08 %, über 10 Jahre bei 61,64 %.

NVIDIA Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.