Booking Holdings schießt bei außergewöhnlich hohem Handelsumsatz nach oben

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Booking Holdings-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -11,31 % hinnehmen mussten.

Der Handelsumsatz bei Booking Holdings erreicht bereits das 18-Fache des gesamten Vortagsumsatzes. Ein konkreter Auslöser für den Kurssprung ist zunächst nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,30 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,73 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -19,20 % verloren.

Während Booking Holdings heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,11 %.

Die Aktie von Booking Holdings erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 8,50 %. Über 5 Jahre lag sie bei 9,76 %, über 10 Jahre bei 10,41 %.

Informationen zur Booking Holdings Aktie

Booking Holdings ist ein führender Anbieter im Online-Reisemarkt mit einem breiten Portfolio an Marken, die verschiedene Reisebedürfnisse abdecken. Das Unternehmen steht im Wettbewerb mit Expedia, Airbnb und TripAdvisor und hebt sich durch seine umfassende Plattform und globale Reichweite ab.

Es gibt 751 Mio. Booking Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 114,55 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Die Booking-Aktie musste zuletzt ordentlich Federn an der Börse lassen. Der Kurs der weltgrößten Reisebuchungsplattform sackte in den letzten drei Monaten um -20% ab und fiel Ende Oktober auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren. Sollten Anleger die Booking-Aktie auf diesem Kursniveau einsammeln oder hat sie kein weiteres Potenzial? Solide Zahlen Bevor ich eine Antwort […] The post Booking-Aktie: Ist sie auf diesem Kursniveau einen Kauf wert? first appeared on sharedeals.de.

Booking Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,30 % 1 Monat +5,73 % 3 Monate -11,31 % 1 Jahr -14,30 %

Booking Holdings Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Stand: 04.11.2026, 17:00 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Booking Holdings Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Booking Holdings Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.