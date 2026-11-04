Mit anderen Zahlungswerten steigt auch PayPal deutlich

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die PayPal Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +7,14 %.

Im Zahlungssektor steigen neben PayPal auch Mastercard, Visa und American Express. Zugleich herrscht bei PayPal reger Handel: Der Handelsumsatz erreicht bereits das 2,6-Fache des gesamten Vortags. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser gibt es zunächst nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht steht bei der PayPal Aktie damit ein Gewinn von +7,50 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,64 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +7,03 % gewonnen.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,79 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +2,77 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +2,22 %.

PayPal Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,50 % 1 Monat +14,64 % 3 Monate +7,14 % 1 Jahr -8,32 %

Informationen zur PayPal Aktie

Stand: 04.11.2026, 17:00 Uhr

PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.

Es gibt 831 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,86 Mrd. € wert.

Die Aktie von PayPal erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 0,22 %. Über 5 Jahre lag sie bei -23,31 %, über 10 Jahre bei 3,63 %.

PayPal Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die PayPal Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur PayPal Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.