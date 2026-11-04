Mit anderen Zahlungswerten steigt auch PayPal deutlich
Auf Höhenflug
PayPal legt um 3,69 % zu, nachdem die Aktie im Tagesverlauf zwischenzeitlich noch 1,25 % im Minus lag.
Im Zahlungssektor steigen neben PayPal auch Mastercard, Visa und American Express. Zugleich herrscht bei PayPal reger Handel: Der Handelsumsatz erreicht bereits das 2,6-Fache des gesamten Vortags. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser gibt es zunächst nicht.
PayPal Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 04.11.2026
Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die PayPal Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +7,14 %.
Auf Wochensicht steht bei der PayPal Aktie damit ein Gewinn von +7,50 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,64 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +7,03 % gewonnen.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,79 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +2,77 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +2,22 %.
PayPal Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+7,50 %
|1 Monat
|+14,64 %
|3 Monate
|+7,14 %
|1 Jahr
|-8,32 %
Informationen zur PayPal Aktie
PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.
Es gibt 831 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,86 Mrd. € wert.
Die Aktie von PayPal erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 0,22 %. Über 5 Jahre lag sie bei -23,31 %, über 10 Jahre bei 3,63 %.
PayPal Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten
Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die PayPal Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur PayPal Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.
Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.