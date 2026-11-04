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    Monster Beverage: Aktie legt mit Getränkewerten zu

    Kurssprung

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    Monster Beverage steigt um 2,48 % und baut damit das Kursplus seit Jahresbeginn auf 30,05 % aus.

    Kurssprung - Monster Beverage: Aktie legt mit Getränkewerten zu
    Foto: robcartorres - stock.adobe.com

    Getränkeaktien legen auf breiter Front zu: Neben Monster Beverage gewinnen auch PepsiCo, Keurig Dr Pepper und Coca-Cola. PepsiCo verzeichnet mit 4,37 % den stärksten Anstieg der Gruppe. Unternehmensnachrichten zu Monster Beverage liegen zunächst nicht vor.

    Monster Beverage Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.11.2026

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Monster Beverage Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +4,97 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Monster Beverage Aktie damit um +4,58 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,79 %. Im Jahr 2026 gab es für Monster Beverage bisher ein Plus von +30,05 %.

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    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Monster Beverage?

    Coca-Cola, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,67 %. PepsiCo notiert im Plus, mit +4,37 %. Keurig Dr Pepper notiert im Plus, mit +3,02 %.

    Informationen zur Monster Beverage Aktie

    Monster Beverage ist ein führender Anbieter von Energy-Drinks mit Marken wie Monster Energy. Es konkurriert mit Red Bull und Rockstar und zeichnet sich durch eine breite Produktpalette und starke Markenpräsenz aus.

    Es gibt 2 Mrd. Monster Beverage Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,60 Mrd. € wert.

    Monster Beverage Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,58 %
    1 Monat +10,79 %
    3 Monate +4,97 %
    1 Jahr +48,05 %
    Stand: 04.11.2026, 17:01 Uhr

    Die Aktie von Monster Beverage erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 17,98 %. Über 5 Jahre lag sie bei 16,49 %, über 10 Jahre bei 15,30 %.

    Monster Beverage Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Monster Beverage Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Monster Beverage Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Monster Beverage

    +3,02 %
    +6,45 %
    +12,77 %
    +6,86 %
    +50,71 %
    +66,31 %
    +128,58 %
    +345,03 %
    +1.289,76 %
    ISIN:US61174X1090WKN:A14U5Z
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