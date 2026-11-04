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    General Atomics Aeronautical Systems – die Pitch-Präsentationen und Keynote-Redner für Blue Magic Netherlands am 17. November stehen fest

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    Im Rahmen der Innovationskonferenz finden Pitch-Präsentationen zu Technologien niederländischer Unternehmen sowie Vorträge von Brigadegeneral Peter Gielen, Mark Lengton und Kadri Tammai statt

     

    SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 4. November 2026 / Blue Magic Ventures von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) kehrt am 17. November zur nächsten Dual-Use-Innovations- und Investitionskonferenz Blue Magic Netherlands (BMNL) in Eindhoven zurück. Bereits zum dritten Mal sind Technologieunternehmen mit Sitz in den Niederlanden eingeladen, innovative, transformative Lösungen für kritische Herausforderungen im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich vorzustellen.

     

     

    Im Rahmen der diesjährigen Veranstaltung werden wichtige Persönlichkeiten aus dem Verteidigungsbereich das Wort ergreifen: Brigadegeneral Peter Gielen, Military Advisor on Integrated Air and Missile Defence der Niederlande; Mark Lengton, Deputy Commissioner Military Production im Ministerium für Wirtschaft und Klima; sowie Kadri Tammai, Chief Programme Officer und Regional Director bei NATO DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic).

     

    „Es ist uns gelungen, das niederländische Ökosystem zu erschließen, das über einen großen Reichtum an Wissen und Know-how verfügt“, sagte Brad Lunn, Managing Director von Blue Magic Ventures. „Unsere hochkarätigen Redner spiegeln dies deutlich wider, und die diesjährige Konferenz bietet eine großartige Mischung aus Technologiepräsentationen und Keynote-Vorträgen. Wir freuen uns sehr auf die 13 Unternehmen, die ausgewählt wurden, um ihre Kompetenzen und technischen Lösungen auf der diesjährigen Veranstaltung vorzustellen.“

     

    Nach Auswertung der Bewerbungen und Vorschläge wurden die folgenden Unternehmen ausgewählt, um auf der diesjährigen BMNL ihre Technologien und Lösungen vorzustellen:

     

    • Ignarion B.V.
    • Estel Industries B.V.
    • Noorder Dynamics
    • Speeder Systems BV
    • Nedinsco
    • SandGrain
    • The Antenna Company Nederland B.V.
    • Oko Camera Netherlands B.V.
    • Wave Energy Collective BV
    • Sensing360 B.V.
    • Con-Teg B.V.
    • EMX Powertrain
    • TETMET

     

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