NSJ) (FWB: 9PZ0) gibt den Abschluss des Phase-1-Bohrprogramms bekannt

Vancouver, Kanada, 4. November 2026 / IRW-Press / NSJ Antimony Corp. (CSE: NSJ) (FWB: 9PZ0) (das „Unternehmen“ oder „NSJ“) gibt den Abschluss der ersten Phase der Bohrungen auf seinem Projekt Antimony 2.0 in New Brunswick, Kanada, bekannt.

Highlights

- 11 Bohrlöcher (NQ-Durchmesser) über insgesamt 3.469 Meter wurden fertiggestellt.

- Zwei Gebiete mit anomalen Antimon- und Goldgehalten in Bodenproben wurden überprüft.

- Die Kernprotokollierung und Probenauswahl sind im Gange.

Bohrungen und nächste Schritte

Ziel der Bohrungen war es, das mit den Bodenanomalien in Zusammenhang stehende Grundgebirge auf eine Mineralisierung zu überprüfen. Die Bohrlochstandorte und -ausrichtungen wurden anhand der Ergebnisse der bodengeochemischen Untersuchungen und der Messungen mittels induzierter Polarisation (IP) festgelegt.

Die NQ-Bohrungen über 3.469 Meter schließen 93 Meter an Verrohrungen/NW-Abschnitten aus. Insgesamt wurden bei den Bohrarbeiten 3.562 Meter abgeteuft.

Die Gesamtfläche des Projekts umfasst etwa 72 km², einschließlich zusammenhängender direkter und indirekter Claim-Beteiligungen.

iCor Drilling Services lieferte die Bohrkerne am 20. Oktober 2026 an die Kernlager- und Schneideanlage der Regierung von New Brunswick in der Nähe von Sussex. Abbildung 1 unten zeigt Kernkisten aus dem Programm.

Die detaillierten Kernprotokollierungen und die Probenauswahl sind im Gange. Die erste Charge von Kernproben wurde an die Probenaufbereitungsanlage von Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) in Fredericton geliefert.

Kernhandhabung und Probenahme

Während der Bohrarbeiten fotografierte das Personal vor Ort die Bohrkerne in ihren Kisten mit Längenmarkierungen und erstellte Beschreibungen. Die Kernkisten wurden mit Klebeband verschlossen, auf Paletten gestapelt und zum gesicherten Standort von iCor Drilling Services transportiert, bevor sie nach Sussex geliefert wurden. Ausgewählte Abschnitte werden markiert, fotografiert und mit einer Säge geteilt. Für Routineproben wird eine Hälfte des Kerns in einen Plastikbeutel mit einem eindeutig nummerierten Etikett gegeben. Die verbleibende Hälfte verbleibt in der Kernkiste. Die Probenbeutel werden mit Kabelbindern verschlossen und für den Versand in große Reissäcke verpackt. Jede Probenkennungsnummer ist mit dem entsprechenden Bohrloch und dem Tiefenabschnitt verknüpft. Die zurückbehaltenen Bohrkerne werden fotografiert, und die Probendaten werden vor dem Versand mit der Einlieferungsliste abgeglichen.