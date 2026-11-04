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    Cyberangriff trifft Kühlsystem der französischen Blutbank

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    Cyberangriff trifft Kühlsystem der französischen Blutbank
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    SAINT-DENIS (dpa-AFX) - Frankreichs Blutbank ist von einem Cyberangriff auf ihr Kühlsystem getroffen worden, ähnlich wie auch zahlreiche europäische Supermärkte. Betroffen gewesen seien die Kühlräume an drei Standorten, teilte die französische Blutbank (EFS) mit. Die von einem externen Anbieter bereitgestellten Kühlanlagen seien aus der Ferne derart manipuliert worden, dass die Betriebstemperaturen auf sehr hohe Werte angehoben wurden. Wie das Enthüllungsblatt "Le Canard Enchaîné" berichtete, wurde die Temperatur von minus 30 Grad auf plus 110 Grad hochgefahren.

    Dank der Überwachungs- und Alarmsysteme seien die Unregelmäßigkeiten schnell erkannt und Maßnahmen ergriffen worden, sodass keine Proben oder Blutprodukte beeinträchtigt wurden, betonte die Blutbank. Die entsprechenden Kühlanlagen seien wieder unter Kontrolle gebracht oder Blutprodukte vorsorglich in andere Einrichtungen verlegt worden. In den Kühlräumen würden Blutprodukte gelagert, bevor sie an Gesundheitseinrichtungen ausgeliefert würden, sowie Proben für die Biobanken der EFS.

    Nach einer Serie von Cyberangriffen auf Kühlanlagen in europäischen Supermärkten untersucht die Polizei auch mehrere Fälle auch in Deutschland. Cyberkriminelle hatten in den vergangenen Tagen unter anderem in Belgien, Schweden, Irland, Luxemburg, Estland, Finnland und den Niederlanden dafür gesorgt, dass Kühlschränke und Tiefkühltruhen wärmer wurden. Mitte Oktober hatte es bereits einen großangelegten Angriff gegeben, der Märkte mehrerer großer französischer Lebensmittelhandelsketten betraf. Die EU-Kommission berief ein Krisentreffen ein. Wer hinter den Attacken steckt, ist bislang unklar./evs/DP/jha






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