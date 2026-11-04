JEFFERIES stuft Siltronic auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Wafer-Zyklus verlagerte sich von einer Erholung des Volumens hin zur Preisgestaltung, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im dritten Quartal habe sich eine zunehmende Verknappung der Auslastung bestätigt. Für Anleger entstehe damit ein attraktives Zeitfenster zum Einstieg./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 10:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 10:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,77 % und einem Kurs von 58,30EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 17:22 Uhr) gehandelt.