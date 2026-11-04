Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 04.11.2026
Rohstoffpreise Überblick
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.040,93USD pro Feinunze und notiert damit +2,78 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 51,92USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +4,21 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 99,05USD und verzeichnet ein Minus von -5,11 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 92,34USD und verzeichnet ein Minus von -4,60 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|998,50USD
|+6,17 %
|Platin
|1.484,00USD
|+3,78 %
|Aluminium
|3.012,76USD
|+0,33 %
|Erdgas
|2,921USD
|+0,67 %
Rohstoff des Tages: Palladium
Mit einem Tages-Plus von +6,17 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 04.11.26, 17:29 Uhr.