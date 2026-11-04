Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 04.11.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.040,93USD pro Feinunze und notiert damit +2,78 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 51,92USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +4,21 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 99,05USD und verzeichnet ein Minus von -5,11 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 92,34USD und verzeichnet ein Minus von -4,60 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 998,50 USD +6,17 % Platin 1.484,00 USD +3,78 % Aluminium 3.012,76 USD +0,33 % Erdgas 2,921 USD +0,67 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Plus von +6,17 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 04.11.26, 17:29 Uhr.