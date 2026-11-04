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    K+S verschließt mehr als 100 Jahre alten Schacht

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    Für Sie zusammengefasst
    • K+S verschließt einen mehr als 100 Jahre alten Schacht
    • Bentonit und Betondeckel sollen Wasser fernhalten
    • Eine 21 Meter lange Dichtung sichert den Schacht
    K+S verschließt mehr als 100 Jahre alten Schacht
    Foto: K+S Aktiengesellschaft

    BAD SALZUNGEN (dpa-AFX) - Der Kali-Konzern K+S hat nach eigenen Angaben einen mehr als 100 Jahre alten Schacht dauerhaft verschlossen. Eine Dichtung aus dem Tonmineral Bentonit und ein Betondeckel sollen verhindern, dass Wasser in die Grube eindringt, teilte das Unternehmen mit.

    Es handelt sich um den Schacht Springen 1 im thüringischen Grubenfeld Merkers-Springen (Wartburgkreis). Der rund 394 Meter tiefe Schacht wurde 1908/09 angelegt und war zuletzt nicht mehr betriebsnotwendig. Ursprünglich diente er als Förder-, Material- und Seilfahrtschacht. Nach der Stilllegung der Anlage im Jahr 1997 wurden die übertägigen Anlagen und Schachteinbauten zurückgebaut.

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    Für die Sicherung wurde laut K+S eine 21 Meter lange Dichtung hergestellt. Die Schachtwand sei dafür mit einer eigens entwickelten, rund 40 Tonnen schweren Fräse vorbereitet worden. Das Gelände soll renaturiert werden. Der Bereich des Schachts bleibt für Kontrollen erhalten./djj/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

    Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 12,92 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 17:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,833EUR. Von den letzten 6 Analysten der K+S Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -23,37 %/+37,93 % bedeutet.





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