K+S verschließt mehr als 100 Jahre alten Schacht

Gegenwärtig bewertet der Markt das Werra Projekt mit Null. Diese Risk Off Prämie ist meines Erachtens komplett überzogen und realitätsfern.





Im Grunde hat der Markt das Worst Case Szenario schon vorweggenommen ohne dass es eingetreten ist.





Würden die Politik und Ökospzialisten und deren Helfershelfer tatsächlich in 2028 das Werra Projekt auf Eis legen dann wäre das für die Ernährungssicherheit in Deutschland und Europa der Supergau. Denn K+S hat hier das Monopol.





Die Parteien und Ökospzialisten fliegen in dem Fall dann achtkantig aus allen Parlamenten, weil die Bauern keinen Dünger mehr haben und es keinen adäquaten Ersatz für Patentkali in Europa gibt. Politiker und Behörden leiden scheinbar unter Realitätsverlust.





Das große Hungern der Bevölkerung ist dann in so einem Fall so sicher wie das Amen in der Kirche und die Bauern in Europa stehen dann ohne den idealen Dünger dar. Biobauern, der Ökospzialisten gehen dann reihenweise Hops.





Am Ende knallen dann die Preise rauf.









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