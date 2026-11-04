Auto1 nach anfänglichen Verlusten klar ins Plus gedreht
AKTIE IM FOKUS
- Auto1-Aktie fällt nach Zahlen zunächst um 8,6 Prozent
- Vom Tagestief aus steigt Auto1 zuletzt um 2,7 Prozent
- Barclays sieht wenig Geschäftsdynamik im vierten Quartal
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Auto1 haben am Mittwoch eine wilde Fahrt hinter sich. Nach den finalen Quartalszahlen tauchten sie zunächst um 8,6 Prozent auf das tiefste Niveau seit fast vier Wochen ab, dämmten ihr Minus aber schnell ein und konnten dann am Nachmittag sogar ins Plus drehen. Zuletzt legten sie um 2,7 Prozent zu.
Ausgehend vom Tagestief konnten findige Spekulanten mit dem Gebrauchtwagenhändler im Tagesverlauf ein Spitzenplus von fast 15 Prozent erzielen. Durch die Erholung sieht auch das Chartbild wieder besser aus, denn zeitweise lag der Kurs unter der 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend beliebt ist.
Analyst Andrew Ross von Barclays monierte in seiner ersten Reaktion, dass der kalibrierte Jahresausblick kaum anziehende Geschäftsdynamik im vierten Quartal erwarten lasse. Das dritte Quartal selbst sahen Experten jedoch im Rahmen der Vorabzahlen. Durch diese seien Anfang Oktober schon viele negative Überraschungen vorweg genommen worden, schrieb Giles Thorne von Jefferies./ag/stk/tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,28 % und einem Kurs von 18,38 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 17:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +61,90 %/+83,49 % bedeutet.
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Highlights für das dritte Quartal
- Absatz von 242.817 Fahrzeugen, ein Anstieg von 11,1% im Jahresvergleich
- Merchant-Absatz von 211.461 Fahrzeugen, ein Anstieg von 10,3% im Jahresvergleich
- Retail-Absatz von 31.356 Fahrzeugen, ein Anstieg von 16,2% im Jahresvergleich
- Bruttogewinn von 298,0 Mio. EUR, ein Anstieg von 15,7% im Jahresvergleich
- Bereinigtes EBITDA von 75,6 Mio. EUR, ein Anstieg von 45,7% im Jahresvergleich
Auch eine AG1 kann sich nicht gegen den Markt stellen und der Markt sind die Autokäufer. Die Kaufzurückhaltung ist nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit spürbar im GW Markt. Es wird sondiert gekauft, nicht mehr alles.