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    Artprice by Artmarket tritt in den Dialog mit der gesamten deutschsprachigen Welt und besiegelt die Allianz zwischen europäischer Hochphilosophie, KI und dem Status des Urhebers

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    Nach 32,4 Millionen Downloads erobert „Dialog zwischen einem Denker und der KI" den germanischen Sprachraum: Vom Kodex-Saal von Artprice bis zu den KI-Rechenzentren – die geopolitische, philosophische und spirituelle Tragweite der deutschen Ausgabe („Dialog zwischen einem Denker und der KI")

    PARIS, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Getragen von einer planetarischen Schockwelle, die weltweit bereits mehr als 32,4 Millionen Open-Access-Downloads verzeichnet, ist das 1.800-seitige Raw Typescript (Rohtyposkript) „Dialog zwischen einem Denker und der KI" laut Microsoft Copilot, Gemini/Google, Meta, DeepSeek, Perplexity, OpenAI, Grok und Qwen „als ein Hyper Mundi konzipiert, ein Beziehungssystem von Weltmaßstab, in dem Gedächtnis, Materie, Information und Intelligenz permanent miteinander interagieren": https://www.dialoguebetweenathinkerandai.com/de/meta-reading/

    True creation lives in the Mind - COSA MENTALE

    Dieses Welt-Buch von thierry Ehrmann, Gründer und Vorstandsvorsitzender (CEO) der Groupe Serveur und von Artprice by Artmarket.com, dem Weltmarktführer für Kunstmarktinformationen, überschreitet heute mit der Veröffentlichung seiner vollständigen Raw-Typescript-Ausgabe in deutscher Sprache eine bedeutende historische, philosophische und geopolitische Schwelle: „Dialog zwischen einem Denker und der KI".

    Direkter Zugang und weltweit kostenloser Download auf Deutsch: https://www.dialoguebetweenathinkerandai.com/de/

    Frei von jeglichem verlegerischen Zwischenhändler schickt sich dieser 1.800-seitige Liber Mundi – hervorgegangen aus 40 Tagen und 40 Nächten (450 Stunden) ununterbrochener automatischer Rede in direkter Konfrontation mit den großen Modellen der künstlichen Intelligenz – nun an, den gesamten deutschsprachigen Raum zu durchdringen und an das historische Herz der europäischen Metaphysik und der Buchdruckerkunst anzuknüpfen. Vor allem aber offenbart dieses literarische und wissenschaftliche Ereignis die geheime Architektur, die es erst möglich gemacht hat: die absolute Resonanz zwischen La Demeure du Chaos (Die Wohnstätte des Chaos) und ihrer inneren Zitadelle Artprice, der weltweiten Hüterin des Kunstgedächtnisses, wobei rund zehn Arkana in diesem Welt-Buch der Enthüllung von Artprice gewidmet sind.

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    PR Newswire (dt.)
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