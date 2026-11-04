Termine bis 18. November 2026
WOCHENVORSCHAU
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 18. November
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--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 5. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
05:00 JPN: Sony, Q2-Zahlen
06:30 JPN: Toyota, Q2-Zahlen
06:30 DEU: Hensoldt, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen (detailliert)
07:00 DEU: Aumovio, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen (15.00 Analystencall)
07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (10.00 Uhr Jahres-Pk) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 Pk)
07:00 DEU: DHL, Q3-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk)
07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen (detailliert) (14.00 Call) 07:00 AUT: AT&S, Q2-Zahlen
07:00 AUT: Kontron, Q3-Zahlen (9.00 Telefoncall)
07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen
07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen
07:00 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen
07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen
07:15 DEU: Suss Microtec, Q3-Zahlen
07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen
07:30 DEU: SGL Carbon, Q3-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Legrand, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen
07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen
07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen
08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen
08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Asos plc, Jahreszahlen
08:00 GBR: Diageo, Q1-Umsatz
08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Helios Towers, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz
08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen
08:30 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen
12:30 USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen
12:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen
13:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen
13:30 USA: Cummins, Q3-Zahlen
13:30 USA: Southern Company, Q3-Zahlen
14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen
17:50 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen
18:00 NLD: Euronext, Q3-Zahlen
22:00 USA: Airbnb, Q3-Zahlen
22:00 USA: Lyft, Q3-Zahlen
22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHN: VW-Manager sprechen während chinesischer Import-Messe über Strategie, Shanghai Volkswagens Gruppenchef Oliver Blume und China-CEO Ralf Brandstätter wollen nach Konzernangaben während der Messe über VWs Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit bei Forschung und Entwicklung in China sprechen. Zudem soll es eine Ankündigung zur Strategie «in China, beyond China» (in China, über China hinaus) geben. DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts, Flensburg USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/26
08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 8/26
08:00 DEU: Arbeitskostenerhebung, Jahr 2024
08:45 FRA: Industrieproduktion 9/26
09:00 CHE: Arbeitslosenquote 10/26
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 9/26
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
11:00 EUR: Erzeugerprise 9/26
13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
14:30 USA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
14:30 USA: Produktivität ex Agragr, Q3/26 (vorab)
16:00 USA: ISM-Index Services, 10/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Online-Pk Hans-Böckler-Stiftung zu Verteilung von Wohlstand in Deutschland, Berlin
09:00 DEU: Wirtschaftstag der Innovationen 2026 u.a. mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), Berlin
09:30 DEU: 25. «Lupus alpha Investment Fokus», Frankfurt/M.
10:00 DEU: BGH prüft: Dürfen bei der Kündigung von Online-Verträgen Login-Daten abgefragt werden?, Karlsruhe
11:00 DEU: Pressegespräch Bankhaus Metzler: Private Banking Investment-Strategie für das Jahr 2027, Frankfurt/M.
13:30 DEU: Oberlandesgericht verkündet Urteil in Berufungsverfahren von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim, Stuttgart
LUX: EuGH urteilt zur Haftung von Händlern für Werbung für Kosmetikprodukte
--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 6. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen (detailliert) (13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen (8.00 Presse- und Analystenkonferenz) 08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen
08:30 ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen (Webcast 13.00 Uhr)
14:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung (außerordentliche)
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Moderna, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Industrieproduktion 9/26
08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 9/26
08:00 NOR: Industrieproduktion 9/26
08:45 FRA: Leistungsbilanz 9/26
09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 10/26
09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 10/26
09:00 ESP: Industrieproduktion 9/26
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/26
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/26 (vorab)
--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 JPN: Mazda Motor, Q2-Zahlen
07:00 ITA: Unicredit, Q3-Zahlen
07:15 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen
18:00 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: KKR & Co, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: Erzeugerpreise 10/26
02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/26
06:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Im- und Exporte 9/26
08:00 FIN: Handelsbilanz 9/26 (vorläufig)
10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 11/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Pk der Deutschen Telekom AG zur KI-Infrastruktur für Deutschland und Europa mit dem Vorstandsvorsitzenden Tim Höttges, Roland Busch, Vorstandsvorsitzender Siemens, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), und Ministerpräsident Markus Söder (CSU), München
BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel
BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel
FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Marseille
TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya
16:00 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington
HINWEIS
SGP: Feiertag, Börse geschlossen
--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
05:00 USA: Adtran, Q3-Zahlen
06:55 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen (10.00 Telefoncall) 07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Jenoptik, Q3-Zahlen (detailliert)
07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen
07:25 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen (Conference Call 11.00 Uhr) 07:30 DEU: Uniper, 9Monatszahlen
07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Medios, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Infineon, Jahreszahlen (8.00 Pk)
08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Vodafone Group, Halbjahreszahlen
08:00 JPN: Suzuki Motor, Q2-Zahlen
08:30 JPN: Softbank, Q2-Zahlen
09:00 DEU: KSB, Q3-Umsatz
12:00 NOR: DNB ASA, Capital Markets Day
22:00 CHE: Alcon, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day
GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day
ITA: Banca Generali, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Handelsbilanz 10/26
00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 9/26
00:50 JPN: Handelsbilanz 9/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
06:30 NOR: Verbrauchervertrauen Q4/26
07:00 FIN: Industrieproduktion 9/26
08:00 DNK: Verbraucherpreise 10/26
08:00 NOR: Verbraucherpreise 10/26
08:30 HUN: Verbraucherpreise 10/26
09:00 AUT: Industrieproduktion 9/26
11:00 GRC: Industrieproduktion 9/26
11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/26
14:15 USA: ADP Arbeitslosenzahlen (Woche)
14:30 USA: Verbraucherpreise 10/26
14:30 USA: Realeinkommen 10/26
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Pk Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba): Kapitalmarktausblick 2027 mit Helaba-Chefvolkswirtin Rosa Traud, Frankfurt/M.
DEU: Deutscher Eigenkapitaltag (DET) u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Berlin
DEU: 16. Deutscher Maschinenbaugipfel, Berlin
--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 11. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:50 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen
07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (13.00 Analystencall)
07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (8.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen (9.00 Pk)
07:00 DEU: KWS Saat, Q1-Zahlen
07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Zahlen
07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen
07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Vincorion, Q3-Zahlen
07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen
07:30 DNK: Vestas, Q3-Zahlen
08:00 DNK: Royal Unibrew, Q3-Zahlen
08:30 DEU: Einhell, Q3-Zahlen
09:25 JPN: Nissan Motor, Halbjahreszahlen
11:15 GBR: Easyjet, Hauptversammlung (außerordentlich) 18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
LUX: Eurofins Scientific (North America Investor Day)
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
10:00 ITA: Industrieproduktion 9/26
12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
14:00 RUS: Handelsbilanz 9/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: BGH prüft Streit um Rechtsschutzversicherung für Impfschaden-Klage nach Corona-Impfung, Karlsruhe
LVA: Wirtschaftskonferenz der Lettischen Zentralbank, Riga
TUR: Gipfel der Staats- und Regierungschefs auf der UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya
--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/26
07:00 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (8.30 Pk)
07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 Pk)
07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen (8.00 Bilanz-Pk, 9.30 Analystencall) 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Init, Q3-Zahlen
07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen
07:00 DEU: MLP, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (9.30 Pk)
07:00 AUT: Strabag, Q3 Trading Statement
07:00 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen
07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Sixt, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Tonies, Q3-Zahlen
07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen (12.00 Telefoncall) 07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen
07:30 DEU: HHLA, Q3-Zahlen
07:30 DEU: GFT, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Prosiebensat1, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Tonies, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Hapag-Llyod, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Ionos, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Delivery Hero, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Umsatz
07:30 DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q2-Zahlen (detailliert) (11.00 Pk) 07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen
07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen
07:50 DEU: MBB SE, Q3-Zahlen (detailliert)
08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen
08:00 DEU: PNE, Q3-Zahlen
08:00 DEU: OHB, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen
08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen
08:00 GBR: 3i Group, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Burberry, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Rolls-Royce, Q3 TRading Update
08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen
08:30 TWN: Foxconn, Q3-Zahlen
09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen
11:00 ESP: ACS, 9Monatszahlen und Capital Markets Day
11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen
16:30 USA: Kraft Hein, Investor Day
17:45 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen
18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen
18:00 ITA: Enel, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Brenntag, Capital Markets Day
NLD: DocMorris, Capital Markets Day
USA: Moderna, Analyst Day
USA: Applied Materials, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/26
08:00 GBR: BIP Q3/26 (vorläufig)
08:00 GBR: Privatkonsum Q3/26 (vorläufig)
08:00 GBR: Staatsausgaben Q3/26 (vorläufig)
08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/26 (vorläufig)
08:00 GBR: BIP 9/26
08:00 GBR: Industrieproduktion 9/26
08:00 GBR: Handelsbilanz 9/26
08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
08:00 ROU: Verbraucherpreise 10/26
12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/26
18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)
DEU: Bundesbank, Finanzstabilitätsbericht
SONSTIGE TERMINE
DEU: Pk Bundesbank zur Veröffentlichung des «Finanzstabilitätsberichts 2026», Frankfurt/M.
10:30 DEU: Hybrides Pressegespräch DZ Bank: Jahresausblick 2027, Frankfurt/M.
BEL: Europaministerkonferenz (EMK), Brüssel
--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen
07:00 ITA: Generali Group, Q3-Zahlen
07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen (9.45 Call)
07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Land Securities, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Aviva, Q3-Umsatz
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/26
08:00 DEU: Großhandelspreise 10/26
08:00 ROU: BIP Q3/26 (vorab)
08:30 CHE: Erzeugerpreise 10/26
08:30 CHE: Importpreise 10/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
09:30 POL: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
09:30 POL: BIP Q3/26 (vorab)
10:00 ITA: Handelsbilanz 9/26
10:00 FRA: IEA Monatsbericht Ölmarkt 11/26
11:00 EUR: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Handelsbilanz 9/26
11:00 EUR: Beschäftigung Q3/26 (vorab)
14:00 POL: Handelsbilanz 9/26
14:30 USA: Erzeugerpreise 10/26
17:00 RUS: BIP Q3/26 (vorab)
17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/26
SONSTIGE TERMINE
08:30 DEU: Fortsetzung Energieministerkonferenz von Bund und Ländern mit Niedersachsens Energieminister Christan Meyer (Grüne), Göttingen
09:30 DEU: Hybrides Pressegespräch Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer zu Konjunkturausblick 2027, Frankfurt/M.
09:30 DEU: Online-Pk des Forums Netztechnik/Netzbetrieb im Elektrotechnik-Verband VDE zum Thema Sicherheit der Stromnetze, Frankfurt/M.
DEU: Kreislaufwirtschaft-Konferenz mit EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall, Wuppertal
IRL: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten
TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya
--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Legal + General Group, Q3-Umsatz
USA: Tyson Foods, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: BIP Q3/26 (vorläufig)
03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/26
03:00 CHN: Industrieproduktion 10/26
05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 9/26
05:30 JPN: Industrieproduktion 9/26 (endgültig)
11:00 EUR: Industrieproduktion 9/26
14:30 USA: Empire State Index 11/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Eröffnungskonferenz der Euro Finance Week, Frankfurt/M.
10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht entscheidet über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe
11:00 DEU: Nationaler Stahlgipfel 2026 - Stahl-Allianz berät über Zukunft der Industrie, Salzgitter
DEU: Handelsblatt Konferenz Dekarbonisierung der Industrie, Essen
DEU: Medizintechnik-Fachmessen Medica und Compamed, Düsseldorf
BEL: EU-Außenministertreffen, Brüssel
PHL: Start Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Manila
TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya
--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. NOVEMBER
??TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen
08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen
10:30 CHE: Zurich Insurance Group, Veranstaltung "Zurich Insights 2026" 12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen
12:45 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen
13:00 FRA: Dassault Systemes, Capital Markes Day
17:30 USA: Sandisk, Hauptversammlung
22:20 USA: Nvidia, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Bertelsmann, Q3-Zahlen
DEU: Dekabank, 9Monatszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Handelsbilanz 10/26
05:30 JPN: Dienstleistungsindex 9/26
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 9/26
10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung
14:15 USA: ADP Beschäftigung (Woche)
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/26
14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/26
15:15 USA: Industrieproduktion 10/26
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/26
16:00 USA: Lagerbestände 9/26
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 11/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: LBBW Research, Pk zum Jahresausblick 2027, Frankfurt/M.
14:00 DEU: Tag der Wohnungswirtschaft u.a. mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin
PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Manila
TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya
--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
13:00 SWE: Alfa Laval, Capital Markets Day
16:00 USA: Oracle, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Drägerwerk, Capital Markets Day
CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2026
ITA: Generali Group, Investor Day
ITA: Saipem, Q3-Zahlen
USA: Target, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/26
08:00 GBR: Einzelhandelspreise 10/26
09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/26
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/26
20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 28.10.26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Pk Europäische Zentralbank (EZB): Finanzstabilitätsbericht (hybrid), Frankfurt/M.
15:00 DEU: Hybrid-Mediengespräch Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) zum BDI-Papier «Resilienzpolitik neu denken», Berlin
18:00 DEU: Verleihung des Deutschen Zukunftspreises 2026 u.a. mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Berlin
DEU: Deutscher Handelskongress, u.a. mit Bundesdigitalisierungsminister Karsten Wildberger (CDU), Berlin
CHN: Gipfelbeginn der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec), Shenzhen
TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya
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