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    Termine am 5. November 2026

    TAGESVORSCHAU

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    Für Sie zusammengefasst
    • Zahlreiche Unternehmen melden ihre Quartalszahlen
    • Konjunkturdaten reichen von Industrie bis US-BIP
    • Weitere Termine: Wirtschaftsforen und Gerichtsurteile
    TAGESVORSCHAU - Termine am 5. November 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 5. November

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    05:00 JPN: Sony, Q2-Zahlen
    06:30 JPN: Toyota, Q2-Zahlen
    06:30 DEU: Hensoldt, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:00 DEU: Aumovio, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen (15.00 Analystencall)
    07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (10.00 Uhr Jahres-Pk) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 Pk)
    07:00 DEU: DHL, Q3-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk)
    07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen (detailliert) (14.00 Call) 07:00 AUT: AT&S, Q2-Zahlen
    07:00 AUT: Kontron, Q3-Zahlen (9.00 Telefoncall)
    07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen
    07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen
    07:00 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen
    07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen
    07:15 DEU: Suss Microtec, Q3-Zahlen
    07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: SGL Carbon, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Legrand, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen
    07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen
    07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen
    08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen
    08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Asos plc, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Diageo, Q1-Umsatz
    08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Helios Towers, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz
    08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen
    08:30 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen
    12:30 USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen
    12:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Cummins, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Southern Company, Q3-Zahlen
    14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen
    17:50 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen
    18:00 NLD: Euronext, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Airbnb, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Lyft, Q3-Zahlen
    22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    CHN: VW-Manager sprechen während chinesischer Import-Messe über Strategie, Shanghai Volkswagens Gruppenchef Oliver Blume und China-CEO Ralf Brandstätter wollen nach Konzernangaben während der Messe über VWs Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit bei Forschung und Entwicklung in China sprechen. Zudem soll es eine Ankündigung zur Strategie «in China, beyond China» (in China, über China hinaus) geben. DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts, Flensburg USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/26
    08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 8/26
    08:00 DEU: Arbeitskostenerhebung, Jahr 2024
    08:45 FRA: Industrieproduktion 9/26
    09:00 CHE: Arbeitslosenquote 10/26
    10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 9/26
    10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    11:00 EUR: Erzeugerprise 9/26
    13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
    14:30 USA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    14:30 USA: Produktivität ex Agragr, Q3/26 (vorab)
    16:00 USA: ISM-Index Services, 10/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Online-Pk Hans-Böckler-Stiftung zu Verteilung von Wohlstand in Deutschland, Berlin

    09:00 DEU: Wirtschaftstag der Innovationen 2026 u.a. mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), Berlin

    09:30 DEU: 25. «Lupus alpha Investment Fokus», Frankfurt/M.

    10:00 DEU: BGH prüft: Dürfen bei der Kündigung von Online-Verträgen Login-Daten abgefragt werden?, Karlsruhe

    11:00 DEU: Pressegespräch Bankhaus Metzler: Private Banking Investment-Strategie für das Jahr 2027, Frankfurt/M.

    13:30 DEU: Oberlandesgericht verkündet Urteil in Berufungsverfahren von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim, Stuttgart

    LUX: EuGH urteilt zur Haftung von Händlern für Werbung für Kosmetikprodukte °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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