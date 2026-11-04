Termine am 5. November 2026
TAGESVORSCHAU
- Zahlreiche Unternehmen melden ihre Quartalszahlen
- Konjunkturdaten reichen von Industrie bis US-BIP
- Weitere Termine: Wirtschaftsforen und Gerichtsurteile
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 5. November
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TERMINE UNTERNEHMEN
05:00 JPN: Sony, Q2-Zahlen
06:30 JPN: Toyota, Q2-Zahlen
06:30 DEU: Hensoldt, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen (detailliert)
07:00 DEU: Aumovio, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen (15.00 Analystencall)
07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (10.00 Uhr Jahres-Pk) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 Pk)
07:00 DEU: DHL, Q3-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk)
07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen (detailliert) (14.00 Call) 07:00 AUT: AT&S, Q2-Zahlen
07:00 AUT: Kontron, Q3-Zahlen (9.00 Telefoncall)
07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen
07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen
07:00 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen
07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen
07:15 DEU: Suss Microtec, Q3-Zahlen
07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen
07:30 DEU: SGL Carbon, Q3-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Legrand, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen
07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen
07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen
08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen
08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Asos plc, Jahreszahlen
08:00 GBR: Diageo, Q1-Umsatz
08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Helios Towers, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz
08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen
08:30 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen
12:30 USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen
12:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen
13:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen
13:30 USA: Cummins, Q3-Zahlen
13:30 USA: Southern Company, Q3-Zahlen
14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen
17:50 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen
18:00 NLD: Euronext, Q3-Zahlen
22:00 USA: Airbnb, Q3-Zahlen
22:00 USA: Lyft, Q3-Zahlen
22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHN: VW-Manager sprechen während chinesischer Import-Messe über Strategie, Shanghai Volkswagens Gruppenchef Oliver Blume und China-CEO Ralf Brandstätter wollen nach Konzernangaben während der Messe über VWs Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit bei Forschung und Entwicklung in China sprechen. Zudem soll es eine Ankündigung zur Strategie «in China, beyond China» (in China, über China hinaus) geben. DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts, Flensburg USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/26
08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 8/26
08:00 DEU: Arbeitskostenerhebung, Jahr 2024
08:45 FRA: Industrieproduktion 9/26
09:00 CHE: Arbeitslosenquote 10/26
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 9/26
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
11:00 EUR: Erzeugerprise 9/26
13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
14:30 USA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
14:30 USA: Produktivität ex Agragr, Q3/26 (vorab)
16:00 USA: ISM-Index Services, 10/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Online-Pk Hans-Böckler-Stiftung zu Verteilung von Wohlstand in Deutschland, Berlin
09:00 DEU: Wirtschaftstag der Innovationen 2026 u.a. mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), Berlin
09:30 DEU: 25. «Lupus alpha Investment Fokus», Frankfurt/M.
10:00 DEU: BGH prüft: Dürfen bei der Kündigung von Online-Verträgen Login-Daten abgefragt werden?, Karlsruhe
11:00 DEU: Pressegespräch Bankhaus Metzler: Private Banking Investment-Strategie für das Jahr 2027, Frankfurt/M.
13:30 DEU: Oberlandesgericht verkündet Urteil in Berufungsverfahren von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim, Stuttgart
LUX: EuGH urteilt zur Haftung von Händlern für Werbung für Kosmetikprodukte °
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