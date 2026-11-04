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    Diese Aktien werden jetzt zu Gewinnern – deutsche Konzerne dabei

    Nach der US-Wahl

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    Der Wahlsieg der Demokraten verändert die Spielregeln an der Börse. Solaraktien schießen nach oben, auch Europas Industrie hofft auf Entlastung. Welche Unternehmen kurz- und langfristig profitieren könnten.

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    Nach der US-Wahl - Diese Aktien werden jetzt zu Gewinnern – deutsche Konzerne dabei
    Foto: wO-Gemini

    Der klare Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen sorgt an den Finanzmärkten für eine Neuordnung. Nach zwei Jahren republikanischer Kontrolle haben die Demokraten sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat zurückerobert. Für zahlreiche Unternehmen eröffnen sich damit neue Perspektiven. Besonders erneuerbare Energien, das Gesundheitswesen und Teile der europäischen Industrie könnten profitieren. Andere bisherige Börsenfavoriten geraten dagegen unter Druck.

    Auf jeden Fall hat der Wahlausgang zur Folge, dass der neue Kongress Präsident Donald Trump künftig stärker kontrolliert und wirtschaftspolitische Entscheidungen erschwert. Allerdings bleibt Trump bis Anfang 2029 im Weißen Haus und verfügt weiterhin über sein Vetorecht. Die größten Veränderungen dürften deshalb zunächst weniger von neuen Gesetzen als von einer Begrenzung seiner bisherigen Politik ausgehen.

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    Für deutsche und europäische Konzerne könnte der Machtwechsel einige erfreuliche Folgen haben. Ein demokratisch kontrollierter Kongress dürfte den Druck auf Trump erhöhen, weitere Handelskonflikte zu vermeiden. Davon könnten exportorientierte Unternehmen wie BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Siemens und der Automobilzulieferer Continental profitieren. Gerade für die unter hohen Kosten und schwacher Nachfrage leidende deutsche Industrie wäre mehr Planungssicherheit wertvoll. Auch europäische Unternehmen wie Schneider Electric könnten von einem stabileren Investitionsklima profitieren.

    Allerdings ist eine schnelle und vollständige Abschaffung bestehender US-Zölle unwahrscheinlich. Trump kann zahlreiche Handelsmaßnahmen weiterhin ohne Zustimmung des Kongresses durchsetzen. Der deutsche Maschinenbauverband VDMA erwartet deshalb kurzfristig keine grundlegende Veränderung der Geschäftsbedingungen. Continental-Finanzvorstand Roland Welzbacher begrüßte gegenüber Reuters dennoch die Aussicht auf mehr politische Stabilität. Auch Fraport-Chef Stefan Schulte sieht Chancen für den internationalen Reiseverkehr, sollte sich das Verhältnis zwischen den USA und ihren Handelspartnern entspannen.

    Deutlich unmittelbarer reagiert die Branche der erneuerbaren Energien. Nach dem Wahlsieg schnellten die Aktien von First Solar zeitweise um mehr als neun Prozent nach oben. Sunrun gewann rund zehn Prozent, Enphase Energy etwa acht Prozent. Der Stromkonzern NextEra Energy legte ebenfalls zu.

    Anleger hoffen, dass die Demokraten weitere Kürzungen bei staatlichen Förderprogrammen verhindern können. Für First Solar als amerikanischen Modulhersteller könnte das die langfristigen Investitionsperspektiven verbessern. NextEra bietet dagegen eine Kombination aus regulierter Stromversorgung und dem Ausbau erneuerbarer Energien. Auch europäische Unternehmen gehören zu den Profiteuren. Oersted und Vestas gewannen zeitweise rund sieben beziehungsweise fünf Prozent. In Deutschland waren Nordex und SMA Solar gefragt. Steigende Öl- und Gaspreise könnten die Nachfrage nach alternativen Energiequellen zusätzlich antreiben. Neue Förderprogramme sind wegen Trumps Vetorecht allerdings keineswegs sicher. Die kräftigen Kursgewinne spiegeln bislang vor allem die Hoffnung auf bessere Rahmenbedingungen wider.

    Ein weiterer möglicher Gewinner ist das amerikanische Gesundheitswesen. Die Demokraten wollen Kürzungen bei staatlichen Versicherungsprogrammen begrenzen und den Zugang zur medizinischen Versorgung sichern. Davon könnten insbesondere die Krankenhausbetreiber HCA Healthcare und Universal Health Services profitieren. Mehr versicherte Patienten bedeuten tendenziell weniger unbezahlte Behandlungen und stabilere Einnahmen.

    Auch die Krankenversicherer Centene und Molina Healthcare rückten nach der Wahl in den Mittelpunkt. Ihre Geschäftsmodelle hängen stark von staatlich finanzierten Gesundheitsprogrammen ab. Zusätzliche Mittel oder der Erhalt bestehender Leistungen könnten die Ertragsaussichten verbessern. Eine umfassende Gesundheitsreform bleibt angesichts der politischen Blockademöglichkeiten aber unwahrscheinlich.

    Apple und Immobilien könnten indirekt gewinnen

    Überraschende Chancen ergeben sich durch die mögliche Abkühlung des KI-Booms. Die Demokraten wollen den Ausbau großer Rechenzentren stärker kontrollieren. Hintergrund sind steigende Strompreise, hoher Wasserverbrauch und die Belastung lokaler Stromnetze. Sollten Projekte verschoben werden, könnte der Preisdruck bei Speicherchips nachlassen. Davon würde beispielsweise Apple profitieren, dessen Geräte große Mengen dieser Komponenten benötigen. Evercore-ISI-Analyst Amit Daryanani sieht den iPhone-Hersteller deshalb als vergleichsweise defensiven Technologiewert. Auch Cisco und Amphenol gelten als Alternativen zu besonders stark vom Rechenzentrumsausbau abhängigen Unternehmen.

    Eine weitere Chance eröffnet sich bei Immobilienaktien wie Realty Income und Prologis. Der Wahlsieg könnte zusätzliche schuldenfinanzierte Ausgaben und Steuersenkungen erschweren. Sollten dadurch die Renditen amerikanischer Staatsanleihen nachhaltig sinken, würden Immobilienunternehmen bei der Finanzierung entlastet. Allerdings könnte ein langwieriger Haushaltsstreit auch den gegenteiligen Effekt auslösen.

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    Besonders interessant könnte schließlich die Modernisierung der amerikanischen Stromversorgung werden. Unternehmen wie Eaton, Schneider Electric, Siemens Energy und Quanta Services liefern Technik für leistungsfähigere Netze, Stromverteilung und Energieinfrastruktur. Selbst wenn einzelne KI-Rechenzentren später gebaut werden, bleibt der Investitionsbedarf in die Stromversorgung hoch. Strengere Anforderungen an Netzanschlüsse und Energieeffizienz könnten zusätzliche Aufträge auslösen.

    Für diese Unternehmen entsteht damit ein möglicher langfristiger Wachstumstreiber, der über den unmittelbaren Wahleffekt hinausreicht. Entscheidend wird sein, ob zusätzliche Netzinvestitionen mögliche Verzögerungen beim Rechenzentrumsausbau ausgleichen können.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


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