🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Dax nähert sich nach US-Zwischenwahlen Rekord

    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss

    1389 Aufrufe 1389 0 Kommentare 0 Kommentare
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss - Dax nähert sich nach US-Zwischenwahlen Rekord
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch viel Schwung vom Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen bekommen. In der Hoffnung auf einen außenpolitisch vielleicht milderen Kurs der Vereinigten Staaten ließ der Leitindex nicht nur die Marke von 26.000 Punkten hinter sich, er erreichte auch fast sein Rekordniveau von Ende August. Stützend kamen positive Unternehmensberichte und sinkende Ölpreise hinzu.

    Aus dem Handel ging der Dax 2,22 Prozent höher bei 26.437,67 Punkten. In der Spitze hatten dem Leitindex mit fast 26.542 Zählern nur noch 78 Punkte zur Bestmarke gefehlt. Der MDax legte um 1,41 Prozent auf 31.178,27 Zähler zu. Auch in New York waren die Kursgewinne beim Dow Jones Industrial ausgeprägt. Bei den Tech-Werten im Nasdaq 100 war die Reaktion durchwachsener.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW - Bayerische Motoren Werke AG!
    Long
    54,40€
    Basispreis
    0,70
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    64,95€
    Basispreis
    0,42
    Ask
    × 14,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Demokraten haben in den USA bei den Zwischenwahlen die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat erobert. Laut dem Kapitalmarktstrategen Joachim Schallmayer von der Dekabank sendet dies das Signal, dass die Politik von US-Präsident Donald Trump "nicht grenzenlos durchsetzbar" ist. Dramatische Kurswechsel seien zwar nicht zu erwarten, doch einzelne Branchen könnten seiner Einschätzung nach neue Rahmenbedingungen bekommen. Steve Chiavarone von Federated Hermes glaubt vorerst an eine erhöhte Volatilität.

    Als Branchen, deren Rahmenbedingungen sich vielleicht negativ ändern könnten, wurden vor allem KI-Werte genannt. Aktien von Infineon , Hochtief und Siemens Energy fanden sich daher als Dax-Verlierer mit bis zu acht Prozent im Minus wieder. Laut einem Börsianer kam hier die Sorge auf, dass die Kontrolle der Demokraten in den USA zu mehr Regulierung und einer genaueren Überprüfung der KI-Branche führen wird.

    Laut dem Dekabank-Experten Schallmayer könnten auch die Unternehmen aus den Bereichen Energie und Finanzen von den Verschiebungen im US-Kongress neue Rahmenbedingungen bekommen. In Deutschland wurden Werte aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien als Profiteure gehandelt. Dies verhalf vor allem den Aktien von Nordex und SMA Solar zu größeren Kursgewinnen.

    Im Dax hellten auch Unternehmensberichte die Stimmung auf. Besonders die Ergebnisse von Heidelberg Materials , Scout24 und Continental sorgten für Kaufinteresse. Sie zeigten, dass die deutschen Unternehmen trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds positive Überraschungen liefern können, erläuterte Analyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

    Im Dax schnellten die Papiere des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials an der Index-Spitze um 9,6 Prozent auf den höchsten Stand seit Juli. Das Wachstum beim Zementkonzern beschleunige sich, betonte der DZ-Bank-Experte Thorsten Reigber. Ein Programm zur Selbstoptimierung werde ausgeweitet und das deutsche Infrastrukturprogramm komme langsam in Fahrt.

    Für die Titel des Reifenherstellers Continental ging es nach einer Anhebung der Gewinnprognose um 5,2 Prozent hinauf. Der Citigroup-Experte Ross MacDonald sah darin einen Ausnahmefall mit der Betonung, eine angehobene Prognose sei im Autosektor selten. Ein vorteilhafter Preis- und Produktmix hat laut seiner Einschätzung weiterhin Gegenwind beim Absatzvolumen ausgeglichen.

    Die Continental-Aktien wurden auch zur treibenden Kraft im generell kräftig steigenden europäischen Autosektor. Hier herrschte wohl etwas Hoffnung auf eine mildere US-Zollpolitik, die für deutsche Hersteller ein wichtiger Absatzmarkt sind. Unter den Autobauern stieg der Kurs von BMW am deutlichsten um 5,5 Prozent - trotz einer Gewinnwarnung der Münchener.

    Der vorgelegte Quartalsbericht schob im Dax außerdem die Titel von Scout24 besonders kräftig um fast 6,7 Prozent an. Der Internetportal-Betreiber wird beim diesjährigen Umsatz etwas optimistischer. Im Online-Bereich schafften es nach Zahlen und zunächst schwachem Start auch die Papiere des Gebrauchtwagenhändlers Auto1 mit mehr als drei Prozent ins Plus.

    Auf europäischer Bühne schloss der EuroStoxx 50 knapp zwei Prozent höher bei 6.265,71 Punkten. Er befreite sich damit vorerst aus dem Abwärtstrend, der im August begonnen hatte. Außerhalb der Eurozone ging es für den Züricher SMI und den Londoner FTSE 100 ebenfalls deutlich nach oben. In New York stieg der Dow Jones Industrial um fast drei Prozent, während der Nasdaq 100 weniger als ein Prozent gewann. Er wurde gebremst von teils deutlich abrutschenden Chipwerten./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,67 % und einem Kurs von 60,94 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 18:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der BMW Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -4,61 %/+34,87 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bitcoin - BTC~USD

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bitcoin. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bitcoins Bewertung und langfristige Kurschancen. Einige halten 80.000 für fair und erwarten langfristig über eine Million. Kritiker verweisen auf fehlende Cashflows und bezweifeln den fundamentalen Nutzen. Befürworter betonen die begrenzte Menge, Nutzung ohne Vertrauenspartei und Chancen einer breiteren Akzeptanz. Zudem werden langfristige Gewinne durch Halten trotz Kursschwankungen hervorgehoben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bitcoin eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss Dax nähert sich nach US-Zwischenwahlen Rekord Der Dax hat am Mittwoch viel Schwung vom Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen bekommen. In der Hoffnung auf einen außenpolitisch vielleicht milderen Kurs der Vereinigten Staaten ließ der Leitindex nicht nur die Marke von 26.000 Punkten …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     