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    DAX springt um 2,5 Prozent – doch Siemens Energy bricht ein

    Der Börsen-Tag

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    Kräftige Kursgewinne diesseits und jenseits des Atlantiks: DAX und US 30 legen rund 2,5 Prozent zu. Bei den Einzelwerten stehen deutliche Gewinner teils herben Verlierern gegenüber.

    Der Börsen-Tag - DAX springt um 2,5 Prozent – doch Siemens Energy bricht ein
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Entwicklung der Indizes

    **DAX und US 30 führen die Kursgewinne an** Die deutschen und US-amerikanischen Aktienindizes verzeichnen heute deutliche Gewinne. An der Spitze liegt der US 30 mit einem Plus von 2,51 Prozent auf 53.050,22 Punkte. Dicht dahinter folgt der DAX, der um 2,50 Prozent auf 26.459,76 Punkte steigt. Damit entwickeln sich beide Indizes nahezu gleich stark. Auch die übrigen deutschen Börsenbarometer legen zu, bleiben aber hinter dem DAX zurück. Der TecDAX gewinnt 1,75 Prozent auf 4.146,44 Punkte und liegt damit knapp vor dem MDAX, der um 1,73 Prozent auf 31.139,71 Punkte vorrückt. Der SDAX steigt um 1,66 Prozent auf 18.269,52 Punkte. Den geringsten prozentualen Zuwachs unter den sechs verglichenen Indizes verzeichnet der US 500. Er notiert mit 7.671,84 Punkten um 1,37 Prozent höher. Sein Gewinn fällt damit um 1,14 Prozentpunkte geringer aus als beim US 30. Insgesamt zeigt sich auf beiden Seiten des Atlantiks ein freundliches Börsenbild: Alle betrachteten Indizes liegen klar im Plus, wobei DAX und US 30 die Entwicklung anführen.

    DAX: Heidelberg Materials vorn, Siemens Energy am Ende

    Heidelberg Materials führte den DAX mit einem Plus von 9,84 Prozent an. Dahinter folgten Zalando mit 8,66 Prozent und Scout24 mit 6,84 Prozent. Auf der Verliererseite gab Siemens Energy mit minus 7,44 Prozent am stärksten nach. Hochtief büßte 4,65 Prozent ein, Infineon Technologies 3,34 Prozent. Zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht lag damit eine Spanne von 17,28 Prozentpunkten.

    MDAX: Aroundtown legt am stärksten zu

    Im MDAX erzielte Aroundtown mit plus 5,89 Prozent den größten Gewinn. CTS Eventim stieg um 5,28 Prozent, Nordex um 5,24 Prozent. Die deutlichsten Verluste verzeichnete AIXTRON mit minus 6,46 Prozent, gefolgt von Jenoptik mit minus 4,96 Prozent und Elmos Semiconductor mit minus 4,64 Prozent. Die Differenz zwischen Top- und Flopwert betrug 12,35 Prozentpunkte.

    SDAX: Alzchem Group vor HYPOPORT

    Alzchem Group führte die SDAX-Gewinner mit einem Zuwachs von 8,36 Prozent knapp vor HYPOPORT mit 8,31 Prozent an. HelloFresh legte 7,64 Prozent zu. Am stärksten unter Druck standen PVA TePla mit minus 5,57 Prozent, NORMA Group mit minus 5,26 Prozent und LPKF Laser & Electronics mit minus 5,09 Prozent. Zwischen dem besten und dem schwächsten Wert lagen 13,93 Prozentpunkte.

    TecDAX: SMA Solar Technology stärkster Wert

    Im TecDAX gewann SMA Solar Technology 7,55 Prozent. Nordex folgte mit 5,24 Prozent, Eckert & Ziegler mit 4,56 Prozent. Die größten Rückgänge entfielen auf AIXTRON mit minus 6,46 Prozent, PVA TePla mit minus 5,57 Prozent und Jenoptik mit minus 4,96 Prozent. Der Abstand zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht lag bei 14,01 Prozentpunkten.

    US 30: Angegebene Flopwerte ebenfalls im Plus

    Bei den Topwerten des US 30 lag 3M mit plus 8,71 Prozent vorn. Microsoft stieg um 6,41 Prozent, Sherwin-Williams um 6,34 Prozent. Die als Flopwerte aufgeführten Unternehmen notierten den Angaben zufolge ebenfalls im Plus: Amazon gewann 6,11 Prozent. Microsoft und Sherwin-Williams erscheinen sowohl bei den Top- als auch bei den Flopwerten.

    US 500: Zweistellige Zuwächse an der Spitze

    Im US 500 führte Stanley Black & Decker mit einem Plus von 15,58 Prozent. Zimmer Biomet Holdings stieg um 14,85 Prozent, Block (A) um 14,74 Prozent. Auch die als Flopwerte ausgewiesenen Aktien legten zu: T. Rowe Price Group gewann 5,10 Prozent, The Trade Desk Registered (A) 5,05 Prozent und CRH 5,04 Prozent. Die angeführten Flopwerte verzeichneten somit keine Verluste.



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