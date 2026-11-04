DZ senkt fairen Wert für T-Mobile US auf 220 Dollar - 'Kaufen'
ANALYSE-FLASH
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US von 240 auf 220 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Telekom-Tochter habe im dritten Quartal mit ihren Zahlen über dem Konsens gelegen, schrieb Matthias Volkert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es blieben aber Unsicherheiten bezu?glich eines forcierten Markteintritts des Satellitennetzbetreibers Starlink./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur T-Mobile US Aktie
Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,12 % und einem Kurs von 143,6 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der T-Mobile US Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
T-Mobile US zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 207,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 180,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von +25,87 %/+64,34 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 220 US-Dollar
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