DZ senkt fairen Wert für T-Mobile US auf 220 Dollar - 'Kaufen'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur T-Mobile US Aktie

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,12 % und einem Kurs von 143,6 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der T-Mobile US Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

T-Mobile US zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 207,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 180,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von +25,87 %/+64,34 % bedeutet.