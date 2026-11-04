Stanley Black & Decker springt auf 52-Wochen-Hoch - Jahresplus 67,58 %

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Stanley Black & Decker über einen Zuwachs von +25,21 % freuen.

Ein neues 52-Wochen-Hoch und ein Handelsumsatz beim 16,7-Fachen des gesamten Vortags prägen den Handel bei Stanley Black & Decker. Dabei notiert die Aktie im Tagesverlauf zwischenzeitlich noch 4,24 % im Minus, bevor sie kräftig ins Plus dreht. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es zunächst nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht steht bei der Stanley Black & Decker Aktie damit ein Gewinn von +19,73 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,86 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Stanley Black & Decker +67,58 % gewonnen.

Während Stanley Black & Decker heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,37 %.

Informationen zur Stanley Black & Decker Aktie

Stanley Black & Decker ist ein US-Industriekonzern für Werkzeuge, Befestigungstechnik und Sicherheitslösungen. Kernprodukte: Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge, Zubehör (u.a. DeWalt, Stanley, Black+Decker). Starke Position im Profi- und DIY-Segment weltweit. Wichtige Konkurrenten: Bosch, Makita, Hilti, TTI (Milwaukee), Husqvarna. USP: breites Markenportfolio, starke Profi- und DIY-Dualpositionierung, globale Vertriebsreichweite.

Es gibt 151 Mio. Stanley Black & Decker Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,44 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von Stanley Black & Decker erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 4,13 %. Über 5 Jahre lag sie bei -10,29 %, über 10 Jahre bei -1,16 %.

Stanley Black & Decker Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +19,73 % 1 Monat +31,86 % 3 Monate +25,21 % 1 Jahr +84,67 %

Stand: 04.11.2026, 18:00 Uhr

Kräftige Kursgewinne diesseits und jenseits des Atlantiks: DAX und US 30 legen rund 2,5 Prozent zu. Bei den Einzelwerten stehen deutliche Gewinner teils herben Verlierern gegenüber.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Stanley Black & Decker

Illinois Tool Works, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,05 %. Snap-On notiert im Minus, mit -0,12 %.

Stanley Black & Decker Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Stanley Black & Decker Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Stanley Black & Decker Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.