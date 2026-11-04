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    Rheinmetall senkt Prognose 2026 erneut

    Verzögerungen bei Boxer und Munition

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    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall kürzt wegen Verzögerungen die Prognose
    • Der Umsatz soll auf 13,2 Milliarden Euro steigen
    • Umsatz und operatives Ergebnis legten deutlich zu
    Verzögerungen bei Boxer und Munition - Rheinmetall senkt Prognose 2026 erneut
    Foto: David Young - dpa

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Wegen wahrscheinlicher Verzögerungen beim Boxer-Projekt und bei Artilleriemunition hat Rheinmetall die Prognosen für das laufende Jahr erneut gekappt. Der Vorstand rechne nun mit einem Anstieg des Konzernumsatzes auf rund 13,2 Milliarden Euro im Vergleich zu 9,94 Milliarden ein Jahr zuvor, teilte der Dax -Konzern am Mittwochabend mit. Zuletzt lag die Spanne bei 13,7 bis 14,2 Milliarden. Die operative Ergebnismarge soll nun statt rund 19 Prozent noch rund 18,5 Prozent betragen. Grund sei ein geänderter Produktmix des Jahresumsatzes. Auf Tradegate gab der Aktienkurs im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund zwei Prozent nach.

    Im dritten Quartal legte der Umsatz um fast ein Drittel auf 3,149 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis kletterte mit 62 Prozent auf 553 Millionen Euro noch stärker. Die operative Marge verbesserte sich von 14,8 auf 17,5 Prozent. Der Auftragseingang liege mit 2,893 Milliarden Euro auf einem "guten, wenn auch leicht niedrigerem Niveau", hieß es weiter.

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    Die vollständige Quartalsmitteilung soll an diesem Donnerstag veröffentlicht werden./jha/he

    Rheinmetall

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    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,50 % und einem Kurs von 970 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.363,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.020,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.650,00EUR was eine Bandbreite von +6,82 %/+72,79 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang und die erwarteten Q3-Zahlen. Im Fokus stehen eine mögliche Verschiebung des Arminius-/Boxer-Auftrags und dadurch ausbleibende Vorauszahlungen von rund drei Milliarden Euro. Diskutiert werden Risiken für Auftragsziel, Free Cashflow und nachhaltige Rentabilität trotz voller Auftragsbücher. Berenberg bleibt bei Halten mit Kursziel 1.020 Euro, Jefferies bei Kaufen. Ob die Zahlen eine Trendumkehr auslösen können, bleibt umstritten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    dpa-AFX
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