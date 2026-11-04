Rheinmetall: Verzögerungen bei Boxer und Munition belasten Jahresausblick

Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 32 % auf 3,149 Mrd. Euro.

Das operative Ergebnis legte um 62 % auf 553 Mio. Euro zu; die operative Marge verbesserte sich von 14,8 % auf 17,5 %.

Der Auftragseingang betrug 2,893 Mrd. Euro. Der operative freie Cashflow (OFCF) war mit minus 82 Mio. Euro weiterhin leicht negativ, aber besser als im Vorjahr (minus 168 Mio. Euro).

Wegen einer wahrscheinlichen Verzögerung beim Arminius-/Boxer-Projekt rechnet Rheinmetall 2026 nicht mehr mit dem Auftragseingang; damit verschieben sich Anzahlungen und Umsatzbeiträge ins Folgejahr.

Zusätzlich werden wegen verzögerter Losabnahmen bei Artilleriemunition und geringerer Umsatzrealisierung bei neuen Geschäftsaktivitäten Umsätze ins Jahr 2027 verlagert.

Rheinmetall senkt die Umsatzprognose für 2026 auf rund 13,2 Mrd. Euro (zuvor 13,7–14,2 Mrd.) und die erwartete operative Marge auf rund 18,5 % (zuvor rund 19 %); der OFCF soll dennoch positiv sein.

Der nächste wichtige Termin, Bericht über das 3. Quartal, bei Rheinmetall ist am 05.11.2026.

Der Kurs von Rheinmetall lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 971,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,55 % im Minus.

Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.572,00PKT (+2,81 %).



Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!





