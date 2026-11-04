Ölpreise geben stark nach - Preis für Nordseeöl Brent sackt unter 100 US-Dollar
- Brent fällt erstmals seit Oktober unter 100 Dollar
- Wahlniederlage der Republikaner dämpft Iran-Risiko
- Hormus-Blockade und Diplomatie prägen den Ölmarkt
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch nach den US-Zwischenwahlen stark unter Druck geraten. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent (159 Liter) zur Lieferung im Januar sank erstmals seit dem 7. Oktober unter 100 US-Dollar. Er sackte zuletzt um 8,91 Prozent auf 94,42 Dollar ab. Nach der Wahlniederlage der Republikaner von Präsident Donald Trump bei den Zwischenwahlen erwarten einige Händler wohl eine niedrigere Wahrscheinlichkeit für erneute Angriffe der USA auf den Iran. Die Demokraten haben sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus eine Mehrheit erreicht.
"Da nun beide Kammern in der Lage sind, Beschlüsse zu fassen, Kriegsmittel zurückzuhalten und Bestätigungsverfahren zu verzögern, sieht sich die Regierung mit einem engeren Handlungsspielraum und größerem Druck konfrontiert, eine Einigung in der Hormus-Frage zu erzielen", sagte Claudio Galimberti, Chefökonom bei Rystad Energy. Die teilweise Schließung der Straße von Hormus hat zu dem deutlichen Anstieg der Ölpreise geführt.
US-Vizepräsident JD Vance machte den Krieg gegen den Iran für die Wahlniederlage verantwortlich. Er verwies auf einen Meinungsforscher, laut dem die USA den Krieg beenden und "ihre Beziehung zu Israel ändern" sollten. Der Minderheitenführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer kündigte an, dass man den Krieg beenden werde. Es gebe Republikaner, die dies unterstützen würden.
Nachdem der Preis für Rohöl der Sorte Brent am Freitag noch bei 118 Dollar gestanden hatte, ist die Notierung mittlerweile um etwa 16 Prozent eingebrochen. Am Markt waren nach einem Medienbericht über mögliche Fortschritte bei den Friedensbemühungen und einer Interimsvereinbarung zwischen den USA und dem Iran zuletzt auch Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung für ein Ende des Iran-Kriegs aufgekeimt.
Nach Einschätzung von Emily Ashford, Leiterin der Energieforschung beim Analysehaus Standard Chartered, dürften die kommenden Tage entscheidend für die diplomatische Dynamik sein. Dann werde sich zeigen, ob es am Ölmarkt eine "echte Entspannung" gebe. Die überraschend deutliche Niederlage der Republikaner bei den Zwischenwahlen sei keine Garantie für eine Entspannung der Lage, sagte Ashford./jsl/jha/
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Ich glaube nicht, dass Trump möchte, daß die Inflation singt. Den mit steigender Inflation kann man prima die Schulden im Staatshaushalt bezahlen. So wurde auch schon der erste Weltkrieg bezahlt. Die Goldbindung an die Reichsmark wurde abgeschaft. Papiergeld wurde Anmaß gedruckt. Kriegsanleien ausgegeben usw. Das Volk hat dafür noch freiwillig bezahlt. Die Inflation stieg bis zur Hyperinflation....
Auch der Führer wollte es nicht ein sehen und DT hält sich eben für die Nachgeburt vom Adolf. Gestern der Preissturz war doch ein Witz, die Verarschung läuft weiter und Trump verdient sich dumm und dämlich. Seit der Wiederwahl von DT wird doch die Welt verarscht, er holt sich das zurück was nach seiner Meinung nur ihm zu steht. Damals war es Nordkorea, die dürfen seit Jahren auch alles, wen interessiert es keinen.
Erst die Schiffe schicken und doch zurückrudern...wäre nicht Trumplike, dennoch ist es im Bereich des Möglichen, dass der 2-Tage-Plan kommen könnte. Damit wäre der Rutsch eingeleitet für die Ölpreise, er bekommt seine zurückgehende Inflation und dann werden die Zinsen gesenkt.