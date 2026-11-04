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    Wincomm und Portwell präsentieren medizinische KI-Computing-Technologien der nächsten Generation auf der MEDICA 2026

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    Ein breiteres Computing-Portfolio von mobiler Pflege über medizinische KI bis hin zum Operationssaal

    HSINCHU, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Wincomm, ein Unternehmen von Portwell, wird sich Portwell Taiwan und Portwell Europe auf der MEDICA 2026 anschließen, um eine gemeinsame Richtung für medizinisches KI-Computing vorzustellen. Die gemeinsame Ausstellung, die vom 16. bis 19. November in Düsseldorf, Deutschland, in Halle 12, Stand C76 stattfindet, verbindet eingebettete Computer, medizinische All-in-One (AIO)-PCs und tragbare Geräte in einem breiteren Spektrum von Anwendungen im Gesundheitswesen.

    Wincomm and Portwell to Showcase Next-Gen Medical AI Computing at MEDICA 2026

    Unter Beteiligung von Portwell Taiwan und Portwell Europe vereint die Veranstaltung Produktentwicklungskompetenz und regionale Unterstützung, um Herstellern von Medizingeräten und Systemintegratoren bei der Suche nach geeigneten Computerarchitekturen für ihre Anwendungen zu helfen.

    Die gemeinsame Präsentation spiegelt eine breitere Entwicklung in der Medizintechnik wider: Nachfrage nach vielfältigeren Computerplattformen, die auf unterschiedliche Arbeitslasten, Leistungsanforderungen, Installationsbeschränkungen und Systemintegrationsanforderungen zugeschnitten sind. Durch die gemeinsame Präsentation ihrer sich ergänzenden Portfolios bieten Wincomm und Portwell den Besuchern einen umfassenderen Überblick über die verfügbaren Plattformen zur Entwicklung vernetzter Medizingeräte und zum Einsatz von Intelligenz am klinischen Rand.

    Eine gemeinsame Richtung für medizinische KI: Anwendungsspezifische Plattformen im gesamten Pflegeumfeld

    Wincomm und die Portwell-Gruppe werden gemeinsam eine Entwicklungsrichtung für medizinische KI vorstellen, die sich auf anwendungsspezifisches Rechnen konzentriert: Die Kombination aus Mobilität, Grafikbeschleunigung, klinischer Integration und Wartungsfreundlichkeit wird an die Bedürfnisse der jeweiligen Pflegeeinrichtung angepasst.

    Das Demonstrationsportfolio umfasst die folgenden Anwendungsbereiche:

    Anwendungsgebiet

    Ausgewählte Modelle

    Entwicklungsschwerpunkt

    Mobile medizinische
    Wagenrechner

    WMP-22U/24U

    Energieeffiziente Intel Core Ultra-Rechenleistung

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    PR Newswire (dt.)
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    Wincomm und Portwell präsentieren medizinische KI-Computing-Technologien der nächsten Generation auf der MEDICA 2026 Ein breiteres Computing-Portfolio von mobiler Pflege über medizinische KI bis hin zum OperationssaalHSINCHU, 4. November 2026 /PRNewswire/ - Wincomm, ein Unternehmen von Portwell, wird sich Portwell Taiwan und Portwell Europe auf der MEDICA 2026 …
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