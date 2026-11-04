ATX legt deutlich zu

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch mit sehr starken Kursgewinnen aus dem Handel verabschiedet. Der ATX legte um 1,91 Prozent auf 6.518,52 Punkte zu. Nach oben gezogen wurde der Leitindex vor allem von den deutlichen Zuwächsen der schwergewichteten Bankenwerte. Die Aktien von Bawag , Erste Group und Raiffeisen Bank International kletterten zwischen 3,5 und 5,8 Prozent hoch.

Auch an den europäischen Leitbörsen gab es eine klar positive Tendenz zu sehen. Europaweit standen die Bankenaktien in einer Branchenbetrachtung mit Abstand am weitesten in der Gewinnzone und gehörten zu den größten Profiteuren der US-Zwischenwahlen. Bankaktien profitieren laut Börsianern von Umschichtungen aus dem Tech-Bereich und den USA in europäische Substanzwerte. Die Geldhäuser seien zuletzt von den Diskussionen um die immensen Investitionen in KI und ihre Amortisierung zumindest indirekt betroffen gewesen. Zudem seien die EZB-Zinserwartungen zuletzt wieder gestiegen. Die Inflationsdaten für den Euroraum im Oktober haben nach Ansicht der Volkswirte der ING die Aussichten auf eine Zinserhöhung im Dezember erhöht.