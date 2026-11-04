Ningbo-Konsens zur gemeinsamen Entwicklung beim 2026 Global Mayors Dialogue verabschiedet • Ningbo

Der Globale Bürgermeisterdialog 2026 findet vom 2. bis 5. November unter dem Motto „Offenheit und Vernetzung für gemeinsame Chancen" in Ningbo statt. Mehr als 260 Personen nehmen daran teil, darunter Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie weitere Delegationsmitglieder aus 20 Städten in 15 Ländern, unter anderem aus Frankreich, Italien und Neuseeland. Hinzu kommen Vertreterinnen und Vertreter internationaler Organisationen wie United Nations Global Compact sowie aus Wirtschaft und Medien.

PEKING, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Vertreterinnen und Vertreter aus 15 Ländern haben beim Globalen Bürgermeisterdialog 2026 im chinesischen Ningbo gemeinsam den sogenannten Ningbo-Konsens zur Zusammenarbeit und gemeinsamen Entwicklung verabschiedet. Die Erklärung wurde am 3. November im Rahmen der Hauptveranstaltung des Dialogforums in Ningbo in der ostchinesischen Provinz Zhejiang vorgestellt.

Im Anschluss an eingehende Gespräche verständigten sich die Teilnehmenden auf drei zentrale Ziele: die Vertiefung der industriellen Zusammenarbeit, die Förderung eines offenen Handels und den Ausbau des direkten Austauschs zwischen den Menschen.

Nach ihrer gemeinsamen Auffassung sind eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Erschließung neuer Chancen durch Offenheit und die Stärkung zwischenmenschlicher Beziehungen entscheidend, um die wirtschaftliche Globalisierung voranzubringen und Wohlstand und Lebensqualität in den Städten zu fördern.

Die teilnehmenden Städte wollen dabei ihre jeweiligen Stärken und Ressourcen nutzen, gemeinsame Vorteile identifizieren und eigene Wege für eine offene wirtschaftliche Entwicklung verfolgen. Zudem sollen sich ihre Kompetenzen und Ressourcen künftig stärker ergänzen. Geplant sind der Ausbau gegenseitiger Investitionen sowie die Förderung eines offenen, inklusiven Innovationsumfelds, von dem alle Beteiligten profitieren und in dem neue Erkenntnisse und Entwicklungen ausgetauscht werden können.

Im Bereich Handel bekräftigten die Teilnehmenden ihre Unterstützung für das multilaterale Handelssystem. Sie wollen die internationale Vernetzung stärken, den reibungslosen Austausch und die effiziente Verteilung von Produktionsfaktoren erleichtern, stabile Lieferketten sichern und Meinungsverschiedenheiten im Dialog beilegen.

Darüber hinaus vereinbarten sie, den Austausch und die Zusammenarbeit in Kultur, Bildung, Gesundheitswesen und weiteren Bereichen zu vertiefen. Verbesserte Möglichkeiten der Begegnung und des direkten Austauschs sollen das gegenseitige Verständnis fördern und die Beziehungen zwischen den Menschen stärken. Die Teilnehmenden sprachen sich außerdem für einen intensiveren kulturellen Austausch und das gegenseitige Lernen zwischen verschiedenen Kulturen aus. Damit wollen sie gegenseitiger Entfremdung entgegenwirken und Konflikten vorbeugen.

Mit Blick auf die Zukunft wollen die beteiligten Städte Offenheit und internationale Vernetzung fördern, Entwicklungschancen gemeinsam nutzen und neue Formen der Städtepartnerschaft und Zusammenarbeit entwickeln. Durch mehr gegenseitiges Verständnis und Vertrauen soll ein Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung weltweit geleistet werden.

Der 2026 Global Mayors Dialogue Ningbo steht unter der Schirmherrschaft des Informationsbüros des chinesischen Staatsrats und wird gemeinsam von der Stadtregierung von Ningbo, dem Informationsbüro der Provinzregierung Zhejiang und dem Zhejiang-Büro der Nachrichtenagentur Xinhua veranstaltet.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/352819.html

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