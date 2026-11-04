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    UCB wählt Veeva Vault CRM

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    UCB wählt Veeva Vault CRM
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Die agentenbasierte CRM-Plattform soll weltweit einheitliches Kundenengagement fördern.

    PLEASANTON, Kalifornien, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass UCB sich für Veeva Vault CRM, die agentenbasierte Engagement-Plattform für die Biowissenschaften, entschieden hat. Vault CRM bietet branchenspezifische KI, um Markteinführungen zu beschleunigen und ein besseres Kundenerlebnis zu schaffen.

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    Veeva Systems

    „Wir freuen uns, unsere strategische Partnerschaft mit Veeva durch den Umstieg auf Vault CRM zu stärken", sagte Edwin Erckens, Chief Digital Technology Officer bei UCB. „Wir teilen das starke Engagement für den Kundenerfolg, und Vault CRM wird UCB die technologische Grundlage bieten, um die kommerzielle Umsetzung voranzutreiben."

    „Vault CRM ist die Plattform für Kundeninteraktion, die UCB eine stabile, skalierbare und zukunftsfähige technologische Grundlage bieten wird, um die kommerzielle Strategie von UCB voranzubringen", sagte Chris Moore, Präsident von Veeva Europe. „Gemeinsam mit UCB werden wir das Unternehmen bei dieser entscheidenden Aufgabe unterstützen."

    Vault CRM ist Teil der Vault CRM Suite, der technologischen Grundlage für „Agentic Commercial". Der Der Agentic Call Report in Vault CRM erstellt „Commercial Evidence", um bisher verborgene Behandlungsbarrieren aufzudecken.

    Informationen zu Veeva Systems
    Veeva bietet die Branchen-Cloud für die Biowissenschaften mit Anwendungen, Agenten, Daten und Beratung. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität sowie dem Kundenerfolg verschrieben und betreut mehr als 1500 Kunden, von den weltweit größten Pharmaunternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen in Einklang zu bringen, darunter Kunden, Beschäftigte, Aktionäre sowie die Branchen, für die das Unternehmen tätig ist. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com.

    Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva
    Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva sowie zu den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Angaben in dieser Pressemitteilung abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es bestehen zahlreiche Risiken, die sich potenziell negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, darunter die Risiken und Ungewissheiten aus unserer Einreichung auf Formular 10-Q für das am 31. Juli 2026 beendete Geschäftsjahr, die Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 33 und 34), sowie aus unseren nachfolgenden SEC-Einreichungen, die Sie auf sec.gov abrufen können.

    Kontakt:


    Maria Scurry
    Veeva Systems
    maria.scurry@veeva.com

    Meera Lakhani-Patel
    Veeva Systems, Europe
    meera.lakhani-patel@veeva.com

     

     

     

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/ucb-wahlt-veeva-vault-crm-302929554.html

    Die Veeva Systems Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 273,2EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 18:09 Uhr) gehandelt.






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