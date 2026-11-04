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    Trump-Desaster: Kauf-Panik - jetzt kommen 60 supergefährliche Tage!

    Marktgeflüster

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    Denn der Erdrutsch-Sieg der US-Demokraten gibt dem narzistisch gekränkten Trump noch 60 Tage, bis Abgeordnetenhaus und Senat neu zusammentreten. Nun kommen zwei Faktoren ins Spiel

    Nach dem Trump-Desaster bei den US-Zwischenwahlen zunächst Nachts der Abverkauf, dann Kauf-Panik - aber jetzt beginnen 60 sehr gefährliche Tage! Denn der Erdrutsch-Sieg der US-Demokraten gibt dem narzistisch gekränkten Trump noch 60 Tage, bis Abgeordnetenhaus und Senat neu zusammentreten. Nun kommen zwei Faktoren ins Spiel: erstens wird es ab 03.Januar für Trump und seinen Clan ungemütlich - die Demokraten werden Korruption und Marktmanipulation untersuchen. Nun beginnen auch bei den Republikanern die Absetzbewegungen von Trump - aber der US-Präsident sieht sich auf einer Mission in Sachen Iran. Daher ist die Gefahr groß, dass er nun, da nichts mehr zu verlieren ist, seine Iran-Mission zu Ende bringen will - mit vermutlich katastrophalen Folgen! Für die Märkte gilt: der klare Sieg der US-Demokraten ändert nichts daran, dass die KI-Blase nun gerettet wäre, ganz im Gegenteil!

    Hinweis aus Video: https://www.investing-referral.com/fugi/ InvestingPro Aktienanalysen, Profi-KI-Tools: 55%-Rabatt +15% Fugi-Code (Werbung)

    Das Video "Trump-Desaster: Kauf-Panik - jetzt kommen 60 supergefährliche Tage! " sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Trump-Desaster: Kauf-Panik - jetzt kommen 60 supergefährliche Tage! Nach dem Trump-Desaster bei den US-Zwischenwahlen zunächst Nachts der Abverkauf, dann Kauf-Panik - aber jetzt beginnen 60 sehr gefährliche Tage!

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