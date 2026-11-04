Trump-Desaster: Kauf-Panik - jetzt kommen 60 supergefährliche Tage!

Nach dem Trump-Desaster bei den US-Zwischenwahlen zunächst Nachts der Abverkauf, dann Kauf-Panik - aber jetzt beginnen 60 sehr gefährliche Tage! Denn der Erdrutsch-Sieg der US-Demokraten gibt dem narzistisch gekränkten Trump noch 60 Tage, bis Abgeordnetenhaus und Senat neu zusammentreten. Nun kommen zwei Faktoren ins Spiel: erstens wird es ab 03.Januar für Trump und seinen Clan ungemütlich - die Demokraten werden Korruption und Marktmanipulation untersuchen. Nun beginnen auch bei den Republikanern die Absetzbewegungen von Trump - aber der US-Präsident sieht sich auf einer Mission in Sachen Iran. Daher ist die Gefahr groß, dass er nun, da nichts mehr zu verlieren ist, seine Iran-Mission zu Ende bringen will - mit vermutlich katastrophalen Folgen! Für die Märkte gilt: der klare Sieg der US-Demokraten ändert nichts daran, dass die KI-Blase nun gerettet wäre, ganz im Gegenteil!

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