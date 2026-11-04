Scout24 auf Einjahreshoch mit festen Immobilienwerten

Die Scout24-Titel profitierten wohl auch von einer generellen Erholungsrally im Immobiliensektor, aus dem Vonovia um 3,6 Prozent stiegen. Den vorgelegten Neunmonatszahlen attestierten Analysten keine großen Neuigkeiten. In der Breite wirkten sich Kursgewinne am Anleihemarkt positiv aus, die die Renditen fallen ließen. Fallende Marktzinsen können dem kreditintensiven Sektor die Geldaufnahme theoretisch wieder etwas erleichtern./tih/gl/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,62 % und einem Kurs von 11,74 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 18:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,556EUR. Von den letzten 9 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von +5,66 %/+46,76 % bedeutet.