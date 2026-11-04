Scout24 auf Einjahreshoch mit festen Immobilienwerten
AKTIEN IM FOKUS
- Scout24-Aktien steigen nach angehobener Umsatzprognose
- Zahlen leicht über Erwartungen, oberes Umsatzziel in Sicht
- Immobilienwerte profitieren von Erholung und sinkenden Zinsen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine erhöhte Umsatzprognose von Scout24 hat am Mittwoch die Aktien des Internetportal-Betreibers beflügelt. In einem starken Börsenumfeld, das vom Wahlsieg der Demokraten in den USA geprägt war, zählten die Titel im Dax mit einem Anstieg um 6,7 Prozent zu den größten Gewinnern. Sie knüpften damit wieder an ihre Erholungsrally im Oktober an - Ende September hatten sie noch auf dem tiefsten Stand seit April notiert.
Das Zahlenwerk habe leicht über den Erwartungen gelegen und der Internetportal-Betreiber gehe nun davon aus, das obere Ende seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr zu erreichen, schrieb Analystin Annick Maas von Bernstein Research in einer ersten Reaktion.
Die Scout24-Titel profitierten wohl auch von einer generellen Erholungsrally im Immobiliensektor, aus dem Vonovia um 3,6 Prozent stiegen. Den vorgelegten Neunmonatszahlen attestierten Analysten keine großen Neuigkeiten. In der Breite wirkten sich Kursgewinne am Anleihemarkt positiv aus, die die Renditen fallen ließen. Fallende Marktzinsen können dem kreditintensiven Sektor die Geldaufnahme theoretisch wieder etwas erleichtern./tih/gl/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,62 % und einem Kurs von 11,74 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 18:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,556EUR. Von den letzten 9 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von +5,66 %/+46,76 % bedeutet.
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Den gleichen pauschalen Spruch auch für Grand City und Kursziel 7,50 nach dem LEG Deal Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
Neben TAG habe ich auch Grand City Properties massiv zugekauft.