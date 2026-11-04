HYPOPORT schießt bei außergewöhnlich hohem Handelsumsatz nach oben

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei HYPOPORT einen Gewinn von +1,86 % verbuchen.

Der Handelsumsatz bei HYPOPORT erreicht bereits das 366,7-Fache des gesamten Vortagsumsatzes. Die Kursgewinne erfassen auch andere Immobilien- und Finanzdienstleistungswerte: Zillow Group, Scout24 und Experian legen ebenfalls zu. Am stärksten steigt dabei Zillow Group mit 9,50 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die HYPOPORT Aktie damit um +5,53 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,99 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die HYPOPORT um -33,02 % verloren.

Zum Vergleich: Der SDAX bewegt sich heute nur um +1,92 %. HYPOPORT entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Experian, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,21 %. Zillow Group Registered (A) notiert im Plus, mit +9,50 %. Scout24 notiert im Plus, mit +6,28 %.

Kräftige Kursgewinne diesseits und jenseits des Atlantiks: DAX und US 30 legen rund 2,5 Prozent zu. Bei den Einzelwerten stehen deutliche Gewinner teils herben Verlierern gegenüber.

HYPOPORT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,53 % 1 Monat +25,99 % 3 Monate +1,86 % 1 Jahr -31,86 %

Stand: 04.11.2026, 19:00 Uhr

Die Aktie von HYPOPORT erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -13,09 %. Über 5 Jahre lag sie bei -30,95 %, über 10 Jahre bei 2,47 %.

Informationen zur HYPOPORT Aktie

Hypoport ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf digitale Plattformen für Baufinanzierung, Versicherungen und Immobilien (u.a. Europace, Dr. Klein). Das Unternehmen agiert als Infrastrukturanbieter für Banken, Vermittler und Wohnungswirtschaft. Wichtige Wettbewerber sind Interhyp, Check24, Finmas, Genopace. USP: tief integrierte B2B-Plattformen, Skaleneffekte, starke Marktposition im Baufinanzierungsplattformgeschäft.

Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 595,13 Mio.EUR € wert.

Lohnt sich ein Investment in die HYPOPORT Aktie?

Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.