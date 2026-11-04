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    Deutsche Euroshop erhöht Ergebnisprognose für 2026 - Umsatzprognose präzisiert

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    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Euroshop erhöht Ergebnisprognose für 2026
    • Umsatz soll 272 bis 277 Millionen Euro erreichen
    • Höhere Mieten und Zinserträge treiben Ergebnis an
    Deutsche Euroshop erhöht Ergebnisprognose für 2026 - Umsatzprognose präzisiert
    Foto: Deutsche EuroShop AG

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Deutsche Euroshop hat nach neun Monaten seine Umsatzprognose präzisiert und die Ergebnisprognose für 2026 erhöht. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) ohne Bewertungsergebnis dürfte 149 bis 154 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Hamburg mit. Bisher standen 134 bis 142 Millionen Euro im Plan. Der Umsatz dürfte 272 bis 277 Millionen Euro betragen. Hier waren bisher 269 bis 277 Millionen Euro veranschlagt.

    Anleger reagierten erfreut. Die Aktie des Unternehmens legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um vier Prozent zu.

    Gestiegene Mieten, Erlöse aus Abfindungen von Mietern sowie leicht rückläufige Kosten führten zu einem über der ursprünglichen Planung liegenden Nettobetriebsergebnis, hieß es zur Begründung der höheren Ergebnisprognose. Zudem wirkten sich einmalige sonstige betriebliche Erträge positiv auf das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) aus. Darüber hinaus sei aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus und des weiter hohen Bestands an liquiden Mitteln zu erwarten, dass die Zinserträge oberhalb der ursprünglichen Planung liegen werden. In Summe führten diese Effekte für das Ergebnis vor Steuern ohne Bewertungsergebnis zu einer höheren Erwartung.

    Auch die Funds from Operations (FFO) - eine wichtige Kennzahl für Immobilienkonzerne - werden mit 144 bis 149 Millionen Euro oberhalb der bisherigen Prognose von 134 bis 142 Millionen Euro erwartet. Der Einmaleffekt aus der Auflösung der Rückstellungen für Grunderwerbsteuerbelastungen bleibe hier unberücksichtigt./jha/he

    Deutsche Euroshop

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    ISIN:DE0007480204WKN:748020
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Euroshop Aktie

    Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,47 % und einem Kurs von 16,98 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Euroshop Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Euroshop zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,143EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Euroshop Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von +11,90 %/+35,45 % bedeutet.





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