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    DeFi Technologies kündigt Telefonkonferenz für Aktionäre zur Erörterung der Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2026 an

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    DeFi Technologies kündigt Telefonkonferenz für Aktionäre zur Erörterung der Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2026 an
    Foto: adobe.stock.com

    TORONTO, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Fintech-Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzwirtschaft („DeFi") schließt, gibt heute bekannt, dass es am Freitag, dem 13. November 2026, um 11:00 Uhr EST eine Telefonkonferenz für Aktionäre abhalten wird, um die Finanzergebnisse für den am 30. September 2026 endenden Dreimonatszeitraum zu erörtern. Der Finanzbericht des Unternehmens wird am Donnerstag, dem 12. November 2026, nach Börsenschluss veröffentlicht.

    DeFi Technologies Inc. Logo

    WICHTIG – Hinweise zur Anmeldung für den Webcast:

    Datum: Freitag, 13. November 2026
    Uhrzeit: 11:00 Uhr US-Ostküstenzeit
    Thema: Finanzergebnisse von DeFi Technologies im 3. Quartal 2026

    Registrieren Sie sich vorab für dieses Webinar:
    https://zoom.us/webinar/register/WN_82yrGeDzRYyd5ZYn_tJ1ng 

    Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen zur Teilnahme am Webinar.

    Informationen zu DeFi Technologies
    DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das an der Konvergenz von traditionellen Kapitalmärkten und dezentralen Finanzsystemen („DeFi") arbeitet. Als börsennotierte und vertikal integrierte Plattform für digitale Vermögenswerte bietet DeFi Technologies über Anlageprodukte, Handels- und Liquiditätsinfrastruktur, Analysen sowie den strategischen Einsatz von Kapital einen gewohnten, einfachen, sicheren sowie regulierten Zugang zur Wirtschaft rund um digitale Vermögenswerte. Zum Geschäftsbereich des Unternehmens gehören Valour, ein führender Emittent regulierter ETPs auf digitale Vermögenswerte, Stillman Digital, eine institutionelle Handels- und Liquiditätsplattform für digitale Vermögenswerte, sowie DeFi Alpha, der unternehmensinterne Geschäftsbereich mit Schwerpunkt auf opportunistischem Handel, Arbitrage und weiteren Kapitalmarktstrategien. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Kapitalmärkte und neue Technologien schafft DeFi Technologies eine Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und der Zukunft der digitalen Vermögenswerte. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/

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