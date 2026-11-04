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    Trump spricht bei erstem Auftritt nach Midterms über Ballsaal

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    Für Sie zusammengefasst
    • Trump spricht nach Wahldebakel über seine Baupläne
    • Trump lobt den Ballsaal als weltweit schönsten
    • Unmut über Preise beschert Demokraten Wahlsieg
    Trump spricht bei erstem Auftritt nach Midterms über Ballsaal
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat beim ersten öffentlichen Auftritt vor TV-Kameras nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner bei den Parlamentswahlen über seine Architekturprojekte gesprochen. Trump lobte vor allem den Ballsaal, den er am Weißen Haus bauen lässt. Es werde der "schönste Ballsaal in der ganzen Welt" sein, sagte der US-Präsident auf der Baustelle. Auch verwies Trump auf seinen Plan, einen Triumphbogen zu bauen und einen alten Golfplatz in der US-Hauptstadt zu erneuern.

    Die Republikaner hatten bei den Wahlen am Vortag die Mehrheiten in Repräsentantenhaus und Senat verloren. US-Wähler bescherten der Demokratischen Partei einen erdrutschartigen Sieg. Wählerbefragungen zufolge war die Unzufriedenheit mit der Politik Trumps, den die Amerikaner für Preissteigerungen verantwortlich machen, der Auslöser./so/DP/he






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