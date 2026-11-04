Bürgermeister aus aller Welt erkunden in Ningbo (Ostchina) Wege zu einer qualitativ hochwertigen Stadtentwicklung

BEIJING, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Bei der Hauptveranstaltung des Global Mayors Dialogue • Ningbo 2026, die am Dienstag stattfand, kamen Bürgermeister aus verschiedenen Ländern in der ostchinesischen Stadt zusammen, um Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam Wege für eine zukünftige hochwertige Stadtentwicklung zu erörtern.

Ningbo liegt im Nordosten der Provinz Zhejiang und hat sich in den letzten Jahren aktiv in den gemeinsamen Aufbau der „Belt and Road"-Initiative eingebracht. Die Stadt verfügt über umfangreiche Handels- und Investitionsbeziehungen zu mehr als 220 Ländern und Regionen.

Im Rahmen der Dialogveranstaltung werde Ningbo die auf jeweiligen Stärken basierende Zusammenarbeit zwischen den Städten, den Austausch und das gegenseitige Lernen weiter ausbauen, um sein von Offenheit geprägtes Geschäftsumfeld und sein Innovationsökosystem zu stärken, erklärte Wang Cheng, Parteichef von Ningbo.

Städte spielen als zentrale Träger der wirtschaftlichen Globalisierung und als Fenster für den Austausch zwischen den Zivilisationen stets eine Schlüsselrolle bei der offenen Zusammenarbeit, der wirtschaftlichen Entwicklung sowie dem kulturellen und zwischenmenschlichen Austausch.

Wayne Brown, Bürgermeister von Auckland (Neuseeland), betonte, dass der wissenschaftlich-technische Wandel und die Globalisierung für Auckland Themen von zentraler Bedeutung seien, und stellte dabei die Vorteile der Stadt in Bezug auf geografische Lage und Handel vor.

Said Karimi, Bürgermeister von Errachidia (Marokko), äußerte die Hoffnung, angesichts der reichen Tourismus- und Erzressourcen von Errachidia die Investitionsbeziehungen und den Austausch mit weiteren Städten weltweit zu stärken.

Nach einer Darstellung der Industriegeschichte seiner Stadt brachte Joachim Moyse, Bürgermeister von Saint-Étienne-du-Rouvray (Frankreich), die Hoffnung zum Ausdruck, gemeinsam mit Ningbo eine Brücke der Zusammenarbeit und des Austauschs zu schlagen.

Auch Bürgermeister aus anderen Ländern äußerten den Wunsch, die Zusammenarbeit mit Ningbo in Bereichen wie Bildung, Kultur und Industrie zu vertiefen.

In den letzten Jahren habe Ningbo die Zusammenarbeit mit vielen Städten im Ausland gefestigt und sei für seine ausländischen Partner ein verlässlicher Partner für eine für beide Seiten vorteilhafte Entwicklung, so Shen Mingquan, Bürgermeister von Ningbo.

Wie Shen darlegte, hat Ningbo eine Zusammenarbeit im Bereich der wissenschaftlichen und technologischen Innovation mit mehr als 100 Ländern aufgebaut und Partnerschaften mit über 500 ausländischen Universitäten geschlossen.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden Vereinbarungen für 14 Projekte in den Bereichen Handel, Bildung und Kultur unterzeichnet. Zudem wurde der „Ningbo-Konsens zur gemeinsamen Entwicklung" unterzeichnet, der darauf abzielt, die industrielle Zusammenarbeit zu vertiefen, die Vernetzung zu fördern und den Austausch in den Bereichen Kultur, Bildung und Gesundheitswesen zu stärken.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/352836.html

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