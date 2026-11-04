DZ BANK stuft Scout24 auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Scout24 von 98 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Karsten Oblinger attestierte dem Internet-Portalbetreiber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein solides drittes Quartal mit leichter Anhebung des Ausblicks. Er hob daraufhin seine Schätzungen für 2026 und die Folgejahre leicht an. Den höheren fairen Wert begründete er auch mit dem Einfluss der Bewertung anderer Sektorwerte./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,86 % und einem Kurs von 91,10EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 19:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Karsten Oblinger

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 95,76 € , was eine Steigerung von +5,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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