Deutsche EuroShop präzisiert Umsatz, hebt Gewinnprognose 2026 an
Mehr Mieteinnahmen, geringere Kosten und höhere Zinserträge: Deutsche EuroShop hebt die Ergebnisprognosen für 2026 an. Auch Sondereffekte sorgen für Rückenwind.
Foto: Deutsche EuroShop AG
- Deutsche EuroShop hat am 4. November 2026 ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 aktualisiert.
- Höhere Mieten, Mieterabfindungen und leicht niedrigere Kosten dürften das Nettobetriebsergebnis (NOI) rund 3 Mio. € über der ursprünglichen Planung liegen lassen.
- Die Auflösung von Rückstellungen für Grunderwerbsteuer bringt einmalige sonstige Erträge von etwa 4 Mio. € und verbessert das erwartete EBIT.
- Höhere Zinserträge – rund 4 Mio. € über Plan – tragen zusätzlich zum besseren Ergebnis bei; das EBT ohne Bewertungsergebnis wird nun höher erwartet.
- Die Umsatzprognose wurde auf 272 bis 277 Mio. € präzisiert (zuvor 269 bis 277 Mio. €); die EBIT-Prognose steigt auf 220 bis 225 Mio. € (zuvor 211 bis 219 Mio. €).
- Die Prognose für das EBT ohne Bewertungsergebnis steigt auf 149 bis 154 Mio. € und für FFO auf 144 bis 149 Mio. € (zuvor jeweils 134 bis 142 Mio. €); der einmalige Rückstellungseffekt ist im FFO nicht enthalten.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 9M 2026, bei Deutsche Euroshop ist am 12.11.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.290,94PKT (+1,77 %).
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