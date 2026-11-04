DZ BANK stuft Siltronic auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siltronic von 87 auf 80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das dritte Quartal habe über den Erwartungen gelegen, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die verbesserte Nachfragesituation stütze den angehobenen Umsatzausblick. Der faire Wert sinke zwar im "Methodenmix", doch die anhaltende Nachfragebelebung und eine erwartete Preiswende bestätigen ihn in seiner Kaufempfehlung./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:58 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 58,60EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 19:38 Uhr) gehandelt.