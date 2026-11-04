RBC stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo nach Zahlen von 7,25 auf 7,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Seine Schätzung für das ausgewiesene Vorsteuerergebnis im Geschäftsjahr 2028 der italienischen Bank steige etwas, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er begründete dies mit einem höher als erwartet ausgefallenen Zinsüberschuss und den Provisionserträgen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:59 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:59 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:59 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:59 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,77 % und einem Kurs von 6,321EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 19:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Pablo de la Torre Cuevas
Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7,75
Kursziel alt: 7,25
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Pablo de la Torre Cuevas
Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.
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